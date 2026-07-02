OM - Mason Greenwood : Son transfert relancé par... Julian Alvarez ?

Pierrick Levallet

Afin de renflouer ses caisses et échapper ainsi à ses problèmes financiers, l’OM a prévu de vendre cet été sur le mercato. Le club phocéen devrait notamment se séparer de Mason Greenwood, qui disposerait d’une bonne valeur marchande. Le transfert de l’attaquant de 24 ans pourrait d’ailleurs être relancé par un certain Julian Alvarez.

Ennuyé par de sérieux problèmes financiers, l’OM souhaite échapper au radar de la DNCG. Le club phocéen a ainsi l’intention de se séparer de plusieurs joueurs pour renflouer ses caisses. Les dirigeants marseillais devraient notamment profiter de la bonne valeur marchande de Mason Greenwood pour récupérer un joli chèque. L’attaquant de 24 ans, estimé aux alentours de 50M€, devrait faire ses valises cet été. Et son dossier pourrait être relancé en Espagne.

L'Atlético de Madrid va se positionner sur Mason Greenwood D’après les informations de L’Equipe, Fenerbahçe se montrerait assez réticent à l’idée de s’aligner sur les exigences de l’OM pour Mason Greenwood. L’AS Rome, de son côté, aurait fait de l’Anglais une priorité sur le mercato. L’Atlético de Madrid devrait également se positionner sur le dossier. Avec le départ probable de Julian Alvarez, les Colchoneros devraient chercher à offrir une nouvelle arme offensive à Diego Simeone. Mason Greenwood pourrait ainsi être envisagé par les Rojiblancos cet été.