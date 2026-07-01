Yan Diomandé : Le PSG condamné à une «offre folle» pour son transfert ?

Pierrick Levallet

Le mercato est en train de s’enflammer du côté du PSG. En pleine Coupe du monde 2026, le club de la capitale s’active dans son recrutement. Les dirigeants parisiens sont notamment passés à la vitesse supérieure pour Yan Diomandé. Les Rouge-et-Bleu devraient toutefois être obligés de faire une folie pour espérer recruter l’ailier de 19 ans du RB Leipzig.

Le PSG est passé à la vitesse supérieure dans son recrutement. Alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, les doubles champions d’Europe s’activent pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Les dirigeants parisiens auraient notamment haussé le rythme dans le dossier Yan Diomandé. Ce dernier n’est clairement pas opposé à une arrivée chez les Rouge-et-Bleu. Seulement, le RB Leipzig ne semble pas vouloir bouger de ses positions pour le transfert de l’international ivoirien.

«Leipzig ne rendra pas la tâche facile à n’importe quel club» « Il y a des discussions entre le PSG et le RB Leipzig pour Yan Diomandé. Il veut signer au PSG. Malgré le fait que Liverpool essaye de le convaincre, le joueur veut rejoindre le PSG et il y a un accord. Cela dépend maintenant des deux clubs. Ce que je comprends, c’est que Leipzig ne rendra pas la tâche facile à n’importe quel club. Leipzig offre donc une solution : payer maintenant pour avoir le joueur en 2027 » a d’abord confié Fabrizio Romano dans le Here We Go Podcast.