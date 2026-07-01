Diomandé et Akliouche proches du PSG : La victime de ces deux transferts est déjà connue ?

Pierrick Levallet

Le mercato est en train de s’enflammer du côté du PSG. Le club de la capitale souhaite se renforcer et est ainsi passé à la vitesse supérieure sur les dossiers de Yan Diomandé et de Maghnes Akliouche. Seulement, les arrivées de l’international ivoirien et du milieu offensif de 24 ans pourraient bien faire une victime dans les rangs de Luis Enrique. Et celle-ci semble déjà connue.

Sacré vainqueur de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive, le PSG a prévu un mercato animé. Et le club de la capitale semble être passé à la vitesse supérieure ces derniers jours. Les dirigeants parisiens auraient accéléré pour les transferts de Yan Diomandé et de Maghnes Akliouche, qui semblent assez proches des Rouge-et-Bleu. Cependant, les arrivées de l’international ivoirien et du milieu offensif de l’équipe de France pourraient précipiter le départ de Bradley Barcola.

«Les discussions pour une prolongation au PSG sont totalement en stand-by depuis l’été dernier» « Ce que je sais sur Bradley Barcola, c’est que dire qu’il ne quittera pas le PSG et qu’il ne sera pas vendu cet été n’est pas ce qu’on me dit. Premier point : les discussions pour une prolongation au PSG sont totalement en stand-by depuis l’été dernier. Et à ce moment-là, Liverpool était déjà présent pour Barcola » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.