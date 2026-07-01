Mercato : Diomandé, Akliouche... Fabrizio Romano révèle un autre futur transfert au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans le sens des arrivées, c'est pour le moment assez calme du côté du PSG. Mais cela ne devrait pas rester ainsi pour le club de la capitale. En effet, on parle notamment des arrivées de Yan Diomandé et de Maghnes Akliouche, mais voilà qu'ils ne devraient pas être les seuls à rejoindre Paris cet été. Fabrizio Romano a ainsi annoncé un autre futur transfert du PSG.

Après deux victoires en Ligue des Champions, le PSG n'est pas rassasié. Désormais, le club de la capitale vise un triplé et pour cela, il faut apporter un peu de sang neuf à l'effectif de Luis Enrique. Les manoeuvres estivales ont ainsi débuté avec la vente de Gonçalo Ramos au Milan AC. Alors que d'autres départs sont attendus, des arrivées sont également à prévoir. On parle notamment des renforts de Yan Diomandé et Maghnes Akliouche, mais d'autres nouvelles têtes sont espérées à Paris.

« Le PSG veut recruter un nouveau défenseur » A quoi faut-il alors s'attendre pour le mercato estival du PSG ? Alors qu'on parle beaucoup des arrivées dans le secteur offensif, la défense du club de la capitale pourrait également connaitre des modifications. En effet, à l'occasion du Here We Go Podcast, Fabrizio Romano a fait savoir : « Le PSG veut recruter un nouveau défenseur. Je pense que le PSG va être actif en défense ».