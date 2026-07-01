Départ du PSG : Après Gonçalo Ramos, un autre attaquant sur le point de partir !

Amadou Diawara

Après avoir passé trois années au PSG, Gonçalo Ramos a décidé de prendre le large pour aller emmagasiner davantage de temps de jeu. En effet, le buteur portugais s'est engagé en faveur de l'AC Milan. Après Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani pourrait également migrer vers l'Italie, et ce, du côté de la Juventus.

En quête d'un temps de jeu régulier, Gonçalo Ramos a décidé de quitter le PSG. Arrivé à Paris lors de l'été 2021, l'international portugais vient de rejoindre l'AC Milan. Le buteur de 25 ans ayant fait ses adieux sur son compte Instagram.

Transfert de Kolo Muani : Un écart de 7M€ entre le PSG et la Juve ? « Aujourd’hui, l’un des chapitres les plus marquants de ma carrière touche à sa fin. Porter le maillot du PSG fut un privilège et un honneur que je garderai à jamais en moi. Ensemble, nous avons écrit une histoire inoubliable. Nous avons remporté deux titres en Ligue des Champions ainsi que divers autres trophées, et nous avons partagé des moments qui resteront gravés à jamais dans la mémoire de tous ceux qui ont pris part à cette aventure. Je tiens à remercier mes coéquipiers, le staff technique, la direction et, surtout, les supporters. Merci d’avoir cru en moi, de nous avoir soutenus dans les moments difficiles et d’avoir célébré chaque victoire avec nous. Votre soutien a été essentiel à chacune de nos réussites. Aujourd’hui, je pars, mais je laisse une partie de mon cœur dans ce club. Le PSG restera toujours une maison pour moi, et je garderai la fierté d’avoir contribué à écrire un chapitre de son histoire. Merci pour tout. Paris occupera pour toujours une place particulière dans mon cœur et dans celui de ma famille », a posté Gonçalo Ramos.