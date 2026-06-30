Gonçalo Ramos s'en va : Son magnifique message au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Gonçalo Ramos s'est engagé avec l'AC Milan jusqu'en 2031. Le buteur portugais quitte donc le PSG après trois saisons, et deux Ligues des champions. L'occasion pour lui de faire ses adieux avec un magnifique message.

Lorsqu'il débarque au PSG pour environ 60M€, hors bonus, Gonçalo Ramos ne s'attendait probablement pas à vivre autant d'émotions. Mais trois ans et 45 buts plus tard, l'attaquant portugais quitte le club de la capitale et s'engage avec l'AC Milan. « L'AC Milan a annoncé aujourd'hui la signature de Gonçalo Matias Ramos en provenance du Paris Saint-Germain FC. L’attaquant portugais a signé un contrat avec le Club jusqu’au 30 juin 2031 », a écrit le club italien par le biais d'un communiqué qui officialise son transfert. Gonçalo Ramos a donc fait ses adieux au PSG où il a remporté deux Ligues des champions, avec un message très émouvant publié sur Instagram.

Gonçalo Ramos fait ses adieux au PSG « Aujourd’hui, l’un des chapitres les plus marquants de ma carrière touche à sa fin. Porter le maillot du PSG fut un privilège et un honneur que je garderai à jamais en moi. Ensemble, nous avons écrit une histoire inoubliable. Nous avons remporté deux titres en Ligue des Champions ainsi que divers autres trophées, et nous avons partagé des moments qui resteront gravés à jamais dans la mémoire de tous ceux qui ont pris part à cette aventure », écrit-il sur le réseau social, avant de poursuivre.