Gonçalo Ramos s'en va : Son magnifique message au PSG !

C'est désormais officiel, Gonçalo Ramos s'est engagé avec l'AC Milan jusqu'en 2031. Le buteur portugais quitte donc le PSG après trois saisons, et deux Ligues des champions. L'occasion pour lui de faire ses adieux avec un magnifique message.
Lorsqu'il débarque au PSG pour environ 60M€, hors bonus, Gonçalo Ramos ne s'attendait probablement pas à vivre autant d'émotions. Mais trois ans et 45 buts plus tard, l'attaquant portugais quitte le club de la capitale et s'engage avec l'AC Milan. « L'AC Milan a annoncé aujourd'hui la signature de Gonçalo Matias Ramos en provenance du Paris Saint-Germain FC. L’attaquant portugais a signé un contrat avec le Club jusqu’au 30 juin 2031 », a écrit le club italien par le biais d'un communiqué qui officialise son transfert. Gonçalo Ramos a donc fait ses adieux au PSG où il a remporté deux Ligues des champions, avec un message très émouvant publié sur Instagram.
Gonçalo Ramos fait ses adieux au PSG
« Aujourd’hui, l’un des chapitres les plus marquants de ma carrière touche à sa fin. Porter le maillot du PSG fut un privilège et un honneur que je garderai à jamais en moi. Ensemble, nous avons écrit une histoire inoubliable. Nous avons remporté deux titres en Ligue des Champions ainsi que divers autres trophées, et nous avons partagé des moments qui resteront gravés à jamais dans la mémoire de tous ceux qui ont pris part à cette aventure », écrit-il sur le réseau social, avant de poursuivre.
«Le PSG restera toujours une maison pour moi»
« Je tiens à remercier mes coéquipiers, le staff technique, la direction et, surtout, les supporters. Merci d’avoir cru en moi, de nous avoir soutenus dans les moments difficiles et d’avoir célébré chaque victoire avec nous. Votre soutien a été essentiel à chacune de nos réussites. Aujourd’hui, je pars, mais je laisse une partie de mon cœur dans ce club. Le PSG restera toujours une maison pour moi, et je garderai la fierté d’avoir contribué à écrire un chapitre de son histoire. Merci pour tout. Paris occupera pour toujours une place particulière dans mon cœur et dans celui de ma famille », ajoute Gonçalo Ramos.