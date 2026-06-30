C'est officiel, le PSG annonce son premier gros transfert de l'été !

Attendu très actif cet été, le PSG vient d'officialiser un premier gros transfert. En effet, Gonçalo Ramos quitte le club de la capitale après trois saisons à Paris. Le buteur portugais s'engage ainsi avec l'AC Milan jusqu'en 2031.
Cet été, le PSG va connaître quelques changements importants dans son effectif. Luis Enrique souhaite effectivement régénérer un groupe qui a remporté deux fois de suite la Ligue des champions. Et alors qu'en coulisses, cela semble s'activer sérieusement, le premier gros mouvement du mercato vient d'être officialiser avec la signature de Gonçalo Ramos à l'AC Milan.
Gonçalo Ramos à l'AC Milan, c'est officiel !
En effet, par le biais d'un communiqué, le PSG vient d'officialiser ce transfert : « Après trois saisons passées au Paris Saint-Germain et pas moins de 12 trophées remportés dont deux Ligue des champions consécutives, Gonçalo Ramos s’engage avec l’AC Milan, dans le cadre d’un transfert définitif ». Et dans la foulée, c'est le club italien qui a confirmé en donnant notamment la durée du contrat de Gonçalo Ramos : « L'AC Milan a annoncé aujourd'hui la signature de Gonçalo Matias Ramos en provenance du Paris Saint-Germain FC. L’attaquant portugais a signé un contrat avec le Club jusqu’au 30 juin 2031 ».
L'une des plus grosses ventes de l'histoire du PSG
Le montant du transfert n'est pas précisé, mais Fabrizio Romano assure que l'AC Milan va débourser 74M€ avec des bonus qui pourraient faire grimper le prix jusqu'à 80M€. Il s'agit tout simplement du plus gros transfert jamais réalisé par les Rossoneri, mais c'est également la deuxième plus belle vente de l'histoire du PSG. En effet, les 90M€ déboursés par Al-Hilal en 2023 pour Neymar reste le record pour une vente du club club de la capitale, mais Gonçalo Ramos se place juste derrière, devançant Manuel Ugarte et Xavi Simons qui ont tout les deux été transférés pour 50M€ respectivement à Manchester United et Tottenham. L'été du PSG est donc lancé !