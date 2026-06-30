C'est officiel, le PSG annonce son premier gros transfert de l'été !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attendu très actif cet été, le PSG vient d'officialiser un premier gros transfert. En effet, Gonçalo Ramos quitte le club de la capitale après trois saisons à Paris. Le buteur portugais s'engage ainsi avec l'AC Milan jusqu'en 2031.

Cet été, le PSG va connaître quelques changements importants dans son effectif. Luis Enrique souhaite effectivement régénérer un groupe qui a remporté deux fois de suite la Ligue des champions. Et alors qu'en coulisses, cela semble s'activer sérieusement, le premier gros mouvement du mercato vient d'être officialiser avec la signature de Gonçalo Ramos à l'AC Milan.

Gonçalo Ramos à l'AC Milan, c'est officiel ! En effet, par le biais d'un communiqué, le PSG vient d'officialiser ce transfert : « Après trois saisons passées au Paris Saint-Germain et pas moins de 12 trophées remportés dont deux Ligue des champions consécutives, Gonçalo Ramos s’engage avec l’AC Milan, dans le cadre d’un transfert définitif ». Et dans la foulée, c'est le club italien qui a confirmé en donnant notamment la durée du contrat de Gonçalo Ramos : « L'AC Milan a annoncé aujourd'hui la signature de Gonçalo Matias Ramos en provenance du Paris Saint-Germain FC. L’attaquant portugais a signé un contrat avec le Club jusqu’au 30 juin 2031 ».