Mercato - La déclaration choc d’une recrue du Real Madrid : «Je suis prêt à me sacrifier pour Mbappé» 

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid a démarré ce mercato estival sur les chapeaux de roue. Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries et Marc Cucurella ont tous donné leur accord à la Casa Blanca pour prendre leurs quartiers à Valdebebas une fois la Coupe du monde 2026 terminée. Le dernier cité, toujours en lice avec l’Espagne qui affrontera l’Autriche en 1/16ème de finale jeudi soir, a envoyé un message lourd de sens à Kylian Mbappé ainsi qu’à Vinicius Jr.

Le lundi 15 juin, date de l’ouverture officielle du mercato d’hiver et de l’entrée en lice de l’Espagne face au Cap-Vert à la Coupe du monde 2026, le Real Madrid annonçait la signature de Marc Cucurella pour 55M€ et 5M€ de bonus. Le latéral gauche espagnol de 27 ans tournait le dos à Chelsea après quatre saisons pleines chez les Blues afin de rejoindre le rival de son club formateur qu’est le FC Barcelone.

«Je n’ai pas hésité une seconde» Pour El Pais, il justifiait cette décision qui n’a pas vraiment été difficile à prendre pour lui et sa famille. « J’avais différentes options, mais quand celle du Real Madrid est arrivée, je n’ai pas hésité une seconde ; je pense que c’est une opportunité unique. Au final, jouer pour le Real Madrid est un honneur et peu de joueurs peuvent en dire autant, donc je n’ai eu aucun doute. Je pense que tant moi que mon entourage, ma famille, nous étions tous d’accord : c’était une opportunité que nous ne pouvions pas refuser et je suis très heureux de la décision que nous avons prise ».