Michael Olise au Real Madrid : Un transfert à 140M€ tombe à l’eau ?

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a prévu un gros mercato pour se remettre de sa saison blanche. Le club madrilène souhaite entourer au mieux Kylian Mbappé pour l’exercice prochain, et a ainsi activé plusieurs pistes. Le nom de Michael Olise a notamment été évoqué. Les Merengue seraient même en train d’abandonner un dossier pour pouvoir se focaliser sur celui de l’international français du Bayern Munich.

Auteur d’une saison blanche catastrophique, le Real Madrid entend ne plus revivre pareil scénario. Dans cette optique, le club madrilène a prévu de se montrer très actif sur le mercato pour offrir de nouvelles solutions à José Mourinho. De nombreux noms ont ainsi été évoqués pour venir épauler Kylian Mbappé, dont Michael Olise. L’ailier du Bayern Munich dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France et ne cesse de briller. Les Merengue pourraient d’ailleurs laisser tomber un dossier afin de se focaliser davantage sur celui du joueur de 24 ans.

Michael Olise à la place d'Enzo Fernandez au Real Madrid ? Comme le rapporte MARCA, Michael Olise correspondrait au profil ciblé par Florentino Pérez sur le mercato. La star du Bayern Munich cocherait tellement de cases qu’il pourrait même passer devant Enzo Fernandez en ce qui concerne les ambitions du Real Madrid sur le mercato. Le milieu de terrain de Chelsea est présenté comme une piste de longue date de la Casa Blanca. Mais les dirigeants madrilènes pourraient finalement lâcher l’affaire pour pouvoir se concentrer pleinement sur le transfert de Michael Olise.