Mercato - Greenwood vendu contre sa volonté : L'OM va le priver d'un gros chèque ?

Axel Cornic

L’avenir de Mason Greenwood est au centre de tous les débats et pas seulement en France. La presse italienne et celle turque se livrent en effet une bataille à distance, pour savoir qui de l’AS Roma ou de Fenerbahçe va rafler la mise pour la star de l’Olympique de Marseille. Et les dernières indiscrétions sur le sujet sont assez étonnantes...

Après avoir rendu les clés de son domicile en France, tout le monde veut savoir où ira Mason Greenwood. Les chances de le voir rester à l’OM s’amenuisent de jour en jour, surtout après la mise en garde de l’UEFA et deux clubs semblent tenir la corde pour l’engager.

Les révélations surprenantes des médias turcs Le premier est Fenerbahçe, puisque Greenwood a été l’une des recrues promises par Hakan Safi, candidat à la présidence du club. Ce dernier a toutefois perdu et son adversaire a enterré la piste menant à l’ailier anglais... avant que les médias turcs ne la relancent totalement. C’est notamment le cas de Fanatik, qui assure ce mercredi que le joueur souhaiterait attendre qu’un accord soit trouvé avec l’OM, pour poser ses valises à Istanbul. Le journaliste Samet Çayır va même plus loin, en annonçant que si la Roma trouve un accord avec un autre club, il faudrait carrément l’obliger à le rejoindre contre son gré !