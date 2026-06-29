OM - McCourt peut éviter une catastrophe à une seule condition : «Il est obligé de payer»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En proie à de grosses difficultés financières, l'OM se retrouve contraint de vendre un certain nombre de joueurs en cette période de mercato afin d'éviter les sanctions. Mais le journaliste Florent Germain annonce que cette solution pourrait ne pas suffire et obligera donc Frank McCourt, le propriétaire de l'OM, à mettre de nouveau la main à la poche pour éviter une relégation en Ligue 2.

Comme l'a révélé L'EQUIPE, le passage de l'OM devant la DNCG n'a pas convaincu. Le dossier présenté n'a visiblement pas été jugé assez solide, et le plus phocéen est donc plus que jamais en sursis après une première sanction de la part de l'UEFA. La DNCG attend désormais que Frank McCourt prenne les devants en s'engageant à rétablir les fonds propres du club, et le propriétaire de l'OM devra donc impérativement réinjecter de l'argent pour éviter toute sanction, et notamment une potentielle catastrophe avec une relégation administrative en Ligue 2.

« L’OM peut être menacé de relégation » C'est ce qu'a confirmé le journaliste de RMC Florent Germain dans le Super Moscato Show : « Frank McCourt est obligé de remettre au pot. S’il ne remet pas au pot, l’OM va droit dans le mur. Si McCourt n’apporte pas de garanties, l’OM peut être menacé de relégation. C’est pour ça que McCourt va être obligé de le faire », a-t-il confié. D'autant que l'OM n'arrivera pas forcément à vendre les joueurs aux montants fixés sur le marché des transferts, à l'image de Mason Greenwood pour lequel 50M€ sont réclamés.