«L’OM peut être menacé de relégation» : Frank McCourt va vite devoir agir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mardi, l’OM avait rendez-vous face à la DNCG, le gendarme financier du football français. Stéphane Richard s’est alors présenté pour connaitre le sort du club phocéen. Ayant écopé d’un « sursis à statuer dans l'attente d'éléments complémentaires demandés au club », l’OM va donc devoir revenir avec d’autres garanties, notamment de la part de Frank McCourt afin d’éviter le pire.

L’OM est encore loin d’être sorti d’affaire. En effet, après le passage de Stéphane Richard devant la DNCG, le dossier marseillais n’est toujours pas refermé. En effet, le gendarme du football financier a prononcé un « sursis à statuer dans l'attente d'éléments complémentaires demandés au club ». Les garanties apportées par celui qui prendra prochainement ses fonctions de président de l’OM n’ont pas convaincu et il faudra donc de meilleurs arguments. Il faudra notamment que Frank McCourt mette la main au portefeuille encore une fois…

« Frank McCourt est obligé de remettre au pot » Ayant déjà dépensé énormément d’argent pour maintenir l’OM à flot, Frank McCourt ne voulait le faire. Mais voilà qu’il pourrait y être contraint afin d’éviter le pire au club phocéen. En effet, au micro du Super Moscato Show, Florent Germain, journaliste RMC, a fait savoir : « Frank McCourt est obligé de remettre au pot. S’il ne remet pas au pot, l’OM va droit dans le mur. Si McCourt n’apporte pas de garanties, l’OM peut être menacé de relégation. C’est pour ça que McCourt va être obligé de le faire ».