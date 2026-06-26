«L’OM peut être menacé de relégation» : Frank McCourt va vite devoir agir !

Mardi, l’OM avait rendez-vous face à la DNCG, le gendarme financier du football français. Stéphane Richard s’est alors présenté pour connaitre le sort du club phocéen. Ayant écopé d’un « sursis à statuer dans l'attente d'éléments complémentaires demandés au club », l’OM va donc devoir revenir avec d’autres garanties, notamment de la part de Frank McCourt afin d’éviter le pire.
L’OM est encore loin d’être sorti d’affaire. En effet, après le passage de Stéphane Richard devant la DNCG, le dossier marseillais n’est toujours pas refermé. En effet, le gendarme du football financier a prononcé un « sursis à statuer dans l'attente d'éléments complémentaires demandés au club ». Les garanties apportées par celui qui prendra prochainement ses fonctions de président de l’OM n’ont pas convaincu et il faudra donc de meilleurs arguments. Il faudra notamment que Frank McCourt mette la main au portefeuille encore une fois…
« Frank McCourt est obligé de remettre au pot »
Ayant déjà dépensé énormément d’argent pour maintenir l’OM à flot, Frank McCourt ne voulait le faire. Mais voilà qu’il pourrait y être contraint afin d’éviter le pire au club phocéen. En effet, au micro du Super Moscato Show, Florent Germain, journaliste RMC, a fait savoir : « Frank McCourt est obligé de remettre au pot. S’il ne remet pas au pot, l’OM va droit dans le mur. Si McCourt n’apporte pas de garanties, l’OM peut être menacé de relégation. C’est pour ça que McCourt va être obligé de le faire ».
« J’ai investi 750 millions de dollars »
Pour Frank McCourt, il va donc falloir injecter encore plusieurs millions d’euros. Depuis son arrivée à l’OM, l’homme d’affaires américain a déjà énormément dépensé, sans pour autant avoir des résultats en retour. En juin 2025, McCourt annonçait notamment : « Je vais entamer ma dixième saison à l’OM. J’ai investi 750 millions de dollars (640 M€) dans le club. Je ne suis ni une société de capital-investissement, ni un État. Le groupe McCourt est une famille et nous sommes très attachés à Marseille ».