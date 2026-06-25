Didier Deschamps en était dépendant à l'OM : Guy Stéphan trahit le secret des années plus tard !

L'épilogue d'une aventure de quatorze ans est proche pour Didier Deschamps et Guy Stéphan, respectivement sélectionneur de l'équipe de France et assistant de l'entraîneur. Ce dernier a accepté de se livrer à beIN SPORTS pour un documentaire intitulé : Clap 2 fin au cours duquel il est brièvement revenu sur le péché mignon de Deschamps à l'Olympique de Marseille.
Depuis 2012, l'Olympique de Marseille court derrière un trophée. La Coupe de la Ligue fut la dernière compétition remportée par le club phocéen. A l'époque, Didier Deschamps était l'entraîneur. En trois saisons passées à l'OM, DD a raflé un titre de champion de France, deux Trophées des champions et trois Coupes de la Ligue. Cependant, le quotidien dans le costume de coach de l'Olympique de Marseille était trop stressant à son goût.
«Mon passage comme entraîneur de Marseille est celui qui m’a le plus marqué. Physiquement aussi, on passait d'un extrême à l'autre»
Lors du festival du journalisme de sport de Laval en février dernier, Didier Deschamps faisait l'alarmant constat qui suit. « Mon passage comme entraîneur de Marseille est celui qui m’a le plus marqué. Physiquement aussi (rires). On passait d’un extrême à l’autre. Mais c’est parce qu’il y a beaucoup de mistral qui y fait tourner les girouettes (rires). En ressenti, trois années à l’OM ça équivaut à dix ans ».
«Il avait tendance à manger beaucoup et puis pas mal de sucreries»
Physiquement, Didier Deschamps a pris du poids à vue d'oeil. Pendant la présentation de son armoire à trophées montrée par beIN SPORTS dans le cadre du reportage : Clap 2 fin qui évoque le terme de son aventure de 14 ans comme entraîneur adjoint du sélectionneur de l'équipe de France, Guy Stéphan est revenu sur cette période phocéenne. « Il y a l'épisode marseillais : trois Coupes de la Ligue, deux Trophées des champions et un titre de champion de France. (ndlr il montre une photo de lui avec Deschamps de l'époque) Et puis Didier qui avait un petit peu trop mangé (sourire). Mais depuis, il est redevenu un jeune homme. Quelle est la raison de sa prise de poids ? Il avait tendance à manger beaucoup et puis pas mal de sucreries ».