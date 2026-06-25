L'OM relégué en Ligue 2 : L'intervention décisive de Frank McCourt ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà sanctionné par l'UEFA, l'OM s'est également présenté devant la DNCG et n'a pas convaincu. A tel point que Frank McCourt va une nouvelle fois devoir renflouer les caisses du club. Une intervention qui va permettre à l'OM d'éviter la relégation administrative en Ligue 2.

Compte tenu de sa situation économique, l'OM a été sanctionné par l'UEFA. Le club phocéen a reçu une amende de 10M€, mais va surtout devoir équilibrer ses comptes d'ici la fin de la saison prochaine, sous peine d'être suspendu de toutes les compétitions européennes. C'est donc un énorme chantier qui attend la nouvelle direction marseillaise, à commencer par Grégory Lorenzi, le nouveau directeur sportif de l'OM. D'autant plus qu'il va également falloir convaincre la DNCG, le gendarme financier du football européen.

Frank McCourt va encore intervenir C'est mardi matin que Stéphane Richard, le nouveau président de l'OM s'est présenté devant la DNCG, mais il n'a pas convaincu. Le dossier présenté n'a visiblement pas été jugé assez solide et le club phocéen a obtenu un sursis comme l'a expliqué L'EQUIPE. Et d'après La Provence, la DNCG attend que Frank McCourt prenne les devants en s'engageant à rétablir les fonds propres du club.