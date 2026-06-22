«Ça va faire du bruit» : Netflix prépare un documentaire sur l’affaire VA/OM avec des «révélations» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après le succès de « Le Bus : Les Bleus en grève » sur la crise de Knysna, Netflix va bientôt diffuser un nouveau documentaire en lien avec le football français, toujours produit par Emmanuel Chain. Cette fois-ci, ce sera l’affaire VA/OM qui sera traitée et l’ancien présentateur de l’émission Capital sur M6 a promis de nouvelles révélations.

Pour lancer la Coupe du monde 2026, Netflix nous a replongé dans l’une des histoires les plus sombres du football français à travers le documentaire « Le Bus : les Bleus en grève », retraçant la grève des joueurs de l’équipe de France à Knysna lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud. D’autres documentaires sur le monde du football sont actuellement en préparation, notamment un sur une affaire que les supporters de l’OM préféreraient oublier.

Un autre documentaire « encore plus fort » que Le Bus « Le Bus, je crois que c’est le plus grand succès de Netflix à ce jour en documentaire. Il y en a un deuxième qui va arriver, qui va être encore plus fort, je crois, en révélations que Le Bus, en fin d’année sur Netflix. Toujours dans le domaine du football, qui va être, je crois, un événement. Un troisième qui est en écriture », a déclaré Emmanuel Chain lors de son passage dans On refait la télé sur RTL.