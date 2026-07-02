Mercato - OM : La question d’argent qui bloque le transfert de Mason Greenwood ?

Pierrick Levallet

Ennuyé par de sérieux soucis financiers, l’OM entend se séparer de certains joueurs pour renflouer ses caisses. Mason Greenwood est notamment annoncé sur le départ depuis un moment. L’attaquant de 24 ans possède une bonne valeur marchande sur le mercato. Seulement, une question d’argent semble bloquer son transfert pour le moment.

L’OM fait face à d’importants soucis financiers alors que nous n’en sommes qu’aux prémisses du nouveau projet mené par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. Le club phocéen entendrait donc vendre cet été afin de renflouer ses caisses. C’est dans cette optique que la direction marseillaise pourrait bien se séparer de Mason Greenwood. L’attaquant de 24 ans dispose d’une bonne valeur marchande et pourrait ainsi rapporter un joli chèque aux pensionnaires de la Ligue 1. Seulement, une question d’argent semble bloquer son transfert.

Fenerbahçe encore dans l'impasse pour Mason Greenwood ? D’après les informations du journaliste italien Alfredo Pedulla, Fenerbahçe continuerait de pousser pour Mason Greenwood. Le club turc serait prêt à offrir un salaire juteux à l’Anglais pour le convaincre de signer. Cependant, les pensionnaires de la Süper Lig devraient encore améliorer leur offre pour espérer trouver un terrain d’entente avec l’OM. La dernière proposition de Fenerbahçe aurait été jugée trop faible aux yeux de la formation olympienne. À voir maintenant si le club marseillais recevra une proposition plus convaincante pour le transfert de Mason Greenwood.