Mercato - Enfin une bonne nouvelle pour l’OM : Greenwood tout proche d’un grand club européen ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille se prépare à perdre Mason Greenwood, un transfert nécessaire pour renflouer les caisses en l’absence des gains liés à une qualification en Ligue des champions. Courtisé par l’AS Rome ou encore Fenerbahçe, l’attaquant anglais pourrait finalement prendre le chemin de l’Atlético de Madrid.

Décidé à vendre rapidement Mason Greenwood, et à un bon prix, pour renflouer ses caisses, l’OM n’a pas encore trouvé de point de chute à son attaquant. « Il fait partie des joueurs qui font l'objet d'une grande réflexion, confirmait Grégory Lorenzi après son arrivée à la tête du secteur sportif. S'il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c'est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties ».

Des discussions pour le transfert de Greenwood L’AS Rome et Fenerbahçe se sont déjà manifestés auprès de l’OM pour le transfert de Mason Greenwood, sans parvenir à trouver un terrain d’entente. Le club phocéen réclame environ 55 millions d’euros, une somme partagée presque de moitié (40%) avec son ancien club Manchester United. La solution pourrait finalement venir de l’Atlético de Madrid, qui devait s’entretenir avec l’entourage de l’Anglais ce mercredi soir. En cas d’accord, les Colchoneros seraient disposés à payer la somme demandée pour doubler la concurrence, affirme le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu.