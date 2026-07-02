Mourinho : Un joueur du Real Madrid lui met déjà la pression, et ça concerne Kylian Mbappé !

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde avec la Belgique, Thibaut Courtois s’est prononcé après la rencontre sur le retour de José Mourinho au Real Madrid. Le portier espère que son futur entraîneur « réussira à faire jouer ensemble Mbappé et Vinicius ».
Après une nouvelle saison décevante, sans le moindre titre majeur remporté, le Real Madrid a décidé de rappeler José Mourinho pour diriger l’équipe première. Treize ans après, le Special One va donc retrouver le Santiago Bernabéu. « L’histoire du Real Madrid est différente. Ce n’est pas seulement l’histoire de tant de joueurs extraordinaires qui ont porté ce maillot. C’est l’histoire du club. C’est l’histoire des titres », s’enflammait récemment le Portugais dans un entretien accordé à Vanity Fair.
« J'espère que Mourinho réussira à faire jouer ensemble Mbappé et Vinicius »
Présent en Amérique du Nord pour disputer la Coupe du monde avec la Belgique, Thibaut Courtois s’est prononcé sur sa future collaboration avec José Mourinho. « J'espère qu'il réussira à faire jouer ensemble Mbappé et Vinicius, qu'ils continueront à marquer des buts et que nous gagnerons beaucoup de titres, a lancé le portier, en contact avec ses coéquipiers pendant la compétition. J'ai parlé avec Kylian, qui est en feu, et avec Vinicius aussi. J'espère qu'ils continueront à mettre des buts ».
Mourinho veut « aider » Mbappé « à devenir encore meilleur »
Au cours de son interview accordée à Vanity Fair, José Mourinho avait justement évoqué Kylian Mbappé et les critiques sont il avait pu faire l’objet au Real Madrid, malgré son avalanche de buts chez les Merengue. « Il faut que je vois ça de mes propres yeux. J’ai besoin de comprendre des choses que, pour l’instant, je ne connais pas. Ce que je sais aujourd’hui, je le sais par ce que je lis dans la presse et ce que je vois à la télévision. Je dois découvrir les joueurs. Ce n’est pas le moment de parler. C’est le moment d’être très calme, d’analyser, de communiquer, de poser des questions, d’y répondre et d’instaurer un dialogue très fluide et honnête, avait répondu le nouvel entraîneur du Real Madrid. Parce qu’au bout du compte, ce que je veux, c’est aider les joueurs à devenir meilleurs, aider l’équipe à progresser, aider le club à avancer. Je suis là pour aider tout le monde, pas pour critiquer, pas pour parler, mais pour écouter. La seule chose que je peux dire sur Kylian Mbappé, c’est que c’est un joueur phénoménal. Et je vais essayer de l’aider à devenir encore meilleur. »