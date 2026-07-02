Mourinho : Un joueur du Real Madrid lui met déjà la pression, et ça concerne Kylian Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde avec la Belgique, Thibaut Courtois s’est prononcé après la rencontre sur le retour de José Mourinho au Real Madrid. Le portier espère que son futur entraîneur « réussira à faire jouer ensemble Mbappé et Vinicius ».

Après une nouvelle saison décevante, sans le moindre titre majeur remporté, le Real Madrid a décidé de rappeler José Mourinho pour diriger l’équipe première. Treize ans après, le Special One va donc retrouver le Santiago Bernabéu. « L’histoire du Real Madrid est différente. Ce n’est pas seulement l’histoire de tant de joueurs extraordinaires qui ont porté ce maillot. C’est l’histoire du club. C’est l’histoire des titres », s’enflammait récemment le Portugais dans un entretien accordé à Vanity Fair.

« J'espère que Mourinho réussira à faire jouer ensemble Mbappé et Vinicius » Présent en Amérique du Nord pour disputer la Coupe du monde avec la Belgique, Thibaut Courtois s’est prononcé sur sa future collaboration avec José Mourinho. « J'espère qu'il réussira à faire jouer ensemble Mbappé et Vinicius, qu'ils continueront à marquer des buts et que nous gagnerons beaucoup de titres, a lancé le portier, en contact avec ses coéquipiers pendant la compétition. J'ai parlé avec Kylian, qui est en feu, et avec Vinicius aussi. J'espère qu'ils continueront à mettre des buts ».