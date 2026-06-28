Coupe du monde 2026 : La punchline de José Mourinho qui ne va pas plaire à Kylian Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La phase de groupes de la Coupe du monde 2026 a touché à sa fin cette nuit. Le premier 1/16ème de finale de ce Mondial débute ce dimanche à 21h avec Afrique du Sud - Canada. Désormais, un match décidera du destin des équipes nationales encore en lice. Plusieurs joueurs du Real Madrid pourraient ainsi quitter la compétition pour limiter leurs absences à la pré-saison comme souhaité par le nouveau coach José Mourinho.

Cette Coupe du monde 2026 est historique pour le Real Madrid, mais pas dans le bon sens du terme. Ce n'était jamais arrivé, mais aucun joueur espagnol de la Casa Blanca ne représente La Roja sur la plus belle scène mondiale. En outre, d'autres membres du vestiaire du Real Madrid ont été laissés de côté par les sélectionneurs de leurs pays. C'est notamment le cas de Thomas Tuchel qui n'a pas sélectionné Trent Alexander-Arnold avec l'Angleterre. Même son de cloche pour Didier Deschamps concernant Eduardo Camavinga avec l'équipe de France. Franco Mastantuono n'a pas été inclus dans la liste de Lionel Scaloni pour représenter l'Argentine, championne du monde en titre.

«Je veux que les joueurs du Real Madrid perdent et partent en vacances» Le jour du match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 entre le Mexique et l'Afrique du Sud (2-0), le Real Madrid a annoncé la nomination de José Mourinho au poste d'entraîneur pour les trois prochaines saisons. Pour son retour sur le banc merengue 13 ans après son départ, le technicien portugais ne pourra pas compter sur l'ensemble de son groupe à la reprise de l'entraînement en raison des congés estivaux décalés des participants au Mondial. C'est pourquoi il a ironisé sur la chose qu'il souhaite voir pendant la compétition. « Qu'est-ce qui vous réjouit le plus à l'approche de la Coupe du monde ? ». Voici la question qui lui a été posée pendant le Beast Mode On Podcast. « Vous voulez la vérité ? Je veux que les joueurs du Real Madrid perdent et partent en vacances (rires). Je veux que les gars reprennent à la pré-saison ».