Coupe du monde 2026 : «C’est un joueur clé pour nous», la Suède annonce un coup dur avant d’affronter l’équipe de France

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’elle sera opposée à l’équipe de France mardi en 16es de finale de la Coupe du monde, la Suède va devoir faire sans l’un de ses titulaires. Blessé aux ischio-jambiers, Isak Hien est forfait pour le reste du Mondial. Le défenseur central de l’Atalanta va quitter le groupe suédois et sera donc absent face aux Bleus.

Futur adversaire de l’équipe de France, mardi au MetLife Stadium de New York, en 16es de finale de la Coupe du monde 2026, la Suède a officialisé un véritable coup dur ce samedi. Les Suédois devront en effet faire sans Isak Hien (27 ans) jusqu’à la fin de la compétition. Touché aux ischio-jambiers, le défenseur central de l’Atalanta avait cédé sa place en fin de première mi-temps jeudi contre le Japon (1-1).

La Suède perd un de ses titulaires avant l’équipe de France « Le défenseur central de l'équipe nationale masculine, Isak Hien, qui avait disputé les trois matchs de la phase de poules en tant que titulaire, a été contraint d'abandonner le match contre le Japon jeudi dernier dès la première mi-temps en raison d'une blessure », a indiqué la Suède dans un communiqué. « Après des examens médicaux, il est désormais clair que cette blessure l'empêchera de participer à la suite de la Coupe du monde. Il va quitter le groupe suédois et rentrer en Europe. »