Mercato - L’OM cherche à vendre au plus vite : Un prétendant débarque pour Aubameyang !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, l'OM risque de connaître beaucoup de changements dans son effectif. Le club de la cité phocéenne a besoin de vendre pour renflouer ses caisses et parmi les joueurs sur le départ, Pierre-Emerick Aubameyang semble intéresser du monde sur le mercato. Malgré son âge (37 ans), l'attaquant gabonais voit son profil circuler un peu partout en Europe ou encore en Arabie saoudite et en MLS. Un nouveau prétendant débarque pour celui qui a inscrit 14 buts et délivré 10 passes décisives la saison dernière.

Après une saison décevante conclue loin des espérances, l'OM doit repartir sur de nouvelles bases pour affronter l'exercice 2026-2027. Ces dernières années, le club a beaucoup dépensé pour former le meilleur effectif possible et à l'heure actuelle, les dirigeants doivent à tout prix vendre. De retour à l'OM cette saison après son départ en Arabie saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang fait partie des joueurs cités pour un départ prochainement. L'avant-centre intéresse justement un nouveau prétendant en Italie.

Aubameyang sur le départ, un nouveau club débarque L'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang avait décidé de retourner à l'OM après un court passage en Arabie saoudite puisque sa première expérience avait été plutôt bonne malgré les résultats décevants de son équipe. Le Gabonais de 37 ans est encore efficace malgré son âge avancé et il peut encore intéresser du monde sur le mercato. L'OM espère en obtenir une belle vente cet été et justement, d'après Matteo Moretto, un nouveau club entre dans la boucle concernant Aubameyang : le Genoa CFC. Les italiens auraient sondé l'entourage du joueur.