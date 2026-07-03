OM - Mason Greenwood : Quel sera le prix de son transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs semaines, le nom de Mason Greenwood occupe le mercato. Et pour cause, l'OM doit impérativement vendre cet été. Cependant, jusque-là, aucun club n'a voulu répondre aux attentes aux exigences du club phocéen qui pourrait bien être contraint de revoir ses attentes à la baisse. Mais à quel prix sera-t-il vendu ?

En prenant ses fonctions en tant que directeur sportif de l'OM, Grégory Lorenzi avait rapidement annoncé la couleur concernant l'avenir de Mason Greenwood. « Il fait partie des joueurs qui font l'objet d'une grande réflexion. S'il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c'est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties », confiait-il il y a quelques semaines, mais depuis cette date, ce dossier n'a pas évolué et Mason Greenwood est toujours officiellement un joueur de l'OM.

Quel prix pour Greenwood ? Il faut dire qu'il s'agit d'un cas particulier. Et pour cause, l'OM est obligé de vendre cet été mais également d'alléger sa masse salariale face aux sanctions de la DNCG et de l'UEFA, et Mason Greenwood, présentant la valeur marchande la plus élevée de l'effectif marseillais, est naturellement en vente. Cependant, l'OM devra reverser 40% du montant du transfert à Manchester United, ce qui rend les choses délicates pour les Phocéens qui ne peut pas se permettre de brader son numéro 10. Mais l'OM ne peut pas se montrer trop gourmand non plus pour un joueur qui, à cause de ses antécédents et des accusations de viol et de violence conjugale de sa compagne, ne retournera pas Angleterre. Le club marseillais ne peut donc pas compter sur la manne financière des clubs de Premier League pour récupérer un gros chèque ou faire grimper les enchères.