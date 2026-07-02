Transfert de Mason Greenwood : L’annonce qui va faire trembler l’OM

Axel Cornic

Sous la menace d’une exclusion de toute compétition européenne, l’Olympique de Marseille a grandement besoin de vendre en ce mercato estival. Le candidat parfait au départ n’est autre que Mason Greenwood, plus grosse valeur de l’effectif, mais surtout un joueur qui semble avoir une énorme cote sur le marché avec plusieurs clubs intéressés.

A Marseille, on sait que cet été sera crucial. Pour lancer au mieux son nouveau cycle, l’OM soit absolument gérer au mieux le mercato, en vendant sans toutefois affaiblir l’effectif. Et après l’officialisation du départ d’Habib Beye et l’arrivée de Bruno Genesio, les dirigeants marseillais ont enfin les mains libres.

Ou jouera Mason Greenwood la saison prochaine ? Le premier gros dossier à gérer sera évidemment lié à Mason Greenwood, annoncé proche d’un possible départ. D’ailleurs, dès son arrivée à Marseille, Grégory Lorenzi n’avait pas pu échapper aux questions sur ce sujet. « Il fait partie des joueurs qui font l'objet d'une grande réflexion » avait reconnu le nouveau directeur sportif de l’OM. « S'il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c'est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties ».