Transfert de Mason Greenwood : L’annonce qui va faire trembler l’OM

Sous la menace d’une exclusion de toute compétition européenne, l’Olympique de Marseille a grandement besoin de vendre en ce mercato estival. Le candidat parfait au départ n’est autre que Mason Greenwood, plus grosse valeur de l’effectif, mais surtout un joueur qui semble avoir une énorme cote sur le marché avec plusieurs clubs intéressés.
A Marseille, on sait que cet été sera crucial. Pour lancer au mieux son nouveau cycle, l’OM soit absolument gérer au mieux le mercato, en vendant sans toutefois affaiblir l’effectif. Et après l’officialisation du départ d’Habib Beye et l’arrivée de Bruno Genesio, les dirigeants marseillais ont enfin les mains libres.
Ou jouera Mason Greenwood la saison prochaine ?
Le premier gros dossier à gérer sera évidemment lié à Mason Greenwood, annoncé proche d’un possible départ. D’ailleurs, dès son arrivée à Marseille, Grégory Lorenzi n’avait pas pu échapper aux questions sur ce sujet. « Il fait partie des joueurs qui font l'objet d'une grande réflexion » avait reconnu le nouveau directeur sportif de l’OM. « S'il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c'est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties ».
La Roma finalement pas si avancée que ça...
La presse italienne parle depuis plusieurs semaines de négociations avec l’AS Roma, où l’entraineur Gian Piero Gasperini ferait le forcing auprès de ses dirigeants pour avoir l’ailier de 24 ans. Mais Alfredo Pedulla vient calmer les ardeurs romaines ! A en croire le journaliste italien, les Romains n’auraient jamais formulé la moindre offre pour Mason Greenwood. Cela est lié au prix réclamé par l’OM, mais également au fait qu’ils auraient également des pistes alternatives importantes et peut-être plus accessibles. Il ne s’arrête pas là, puisqu’il dément les informations concernant une rencontre entre les deux clubs ou entre les Giallorossi et le père du joueur.