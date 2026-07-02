Mercato - OM : Le transfert de Mason Greenwood rend fou un entraîneur, «il va bientôt craquer» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM va se montrer très actif lors du mercato, surtout pour dégraisser son effectif et renflouer ses caisses. Dans cette optique, Mason Greenwood est bien sur le départ, mais pour le moment, son transfert peine à se décanter. C'est la raison pour laquelle l'entraîneur de l'AS Roma commencerait à craquer.

Le temps presse dans le dossier Mason Greenwood. L'OM a effectivement besoin de le vendre, mais pour le moment, l'ailier anglais est toujours là. Et pour cause, aucun club n'a répondu aux exigences marseillaises qui réclament 55M€ pour lâcher son numéro 10. La situation commence ainsi à se tendre du côté de l'AS Roma où l'entraîneur Gian Piero Gasperini perd patience et pourrait craquer s'il n'obtient pas le transfert de Mason Greenwood comme l'explique le journaliste italien Ugo Trani.

Gasperini veut absolument Greenwood « J’espère que Tresoldi et Godo ne sont pas de vrais noms. Aujourd’hui, la Roma doit se concentrer uniquement sur Greenwood. Gasperini va bientôt craquer, je lui donne trois jours. Parmi tous les noms qui ont circulé, les vrais sont Greenwood et Moreira. Summerville et Tel étaient réels, mais c’était du passé. Aujourd’hui, six clubs anglais sont sur les traces de Summerville. Greenwood fait partie de ces deux ou trois joueurs avec lesquels tu t’es engagé, tu as discuté avec eux et leurs agents en repoussant tout au 1er juillet. Mais aujourd’hui, nous sommes le 2 », confie-t-il au micro de TeleRadioStereo.