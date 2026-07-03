Départ de l’OM : Le futur salaire de Greenwood déjà connu ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à Marseille depuis 2024, Mason Greenwood a brillé avec l'OM. Mais face à l'urgence de la situation financière, les dirigeants cherchent à vendre rapidement pour renflouer les caisses. Parmi les joueurs évoqués sur le départ, l'Anglais arrive en première ligne et de nombreuses rumeurs ont circulé ces dernières semaines concernant son avenir. Une offre vient de tomber avec un salaire plutôt intéressant mais il n'y a pour le moment pas plus d'avancée.

Auteur de 26 buts avec l'OM cette saison toutes compétitions confondues, Mason Greenwood a encore réussi un exercice satisfaisant. Mais cela n'a pas suffi pour porter l'OM vers les sommets de Ligue 1 et pour continuer au-delà de la phase régulière en Ligue des champions. Annoncé sur le départ depuis des semaines, Mason Greenwood suscite l'intérêt de pas mal de clubs en Europe. Du côté de l'AS Roma, on en aurait fait une priorité pour le mercato estival. Une offre avec une proposition de salaire vient de tomber.

Le futur salaire de Greenwood dévoilé ? Egalement pisté en Turquie, le cas de Mason Greenwood fait couler beaucoup d'encre en ce moment. D'après les informations du journaliste turc Yagiz Abuncuoglu sur X, l'AS Roma a proposé au joueur anglais un salaire net de 5M€ et des bonus liés à la performance. L'attaquant de 24 ans doit réfléchir à la proposition. Encore sous contrat jusqu'en 2029 avec l'OM, Mason Greenwood a même dit publiquement qu'il aimerait bien rester. Mais les discussions autour de son transfert se sont intensifiées ces dernières semaines. L'AS Roma semble être le club le mieux positionné pour valider l'opération.