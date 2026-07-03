Habib Beye vient d’être viré par l’OM, une sélection nationale envisage déjà de le relancer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une arrivée décevante du côté de l'OM, Habib Beye a déjà fait ses valises à l'issue de cette saison qui ne restera pas dans les annales du club. Les Phocéens viennent de dire au revoir à Beye mais celui-ci pourrait retrouver un nouveau poste assez rapidement. L'entraîneur de 48 ans, qui a connu des premières expériences mouvementées, pourrait être approché par une sélection...

Après son départ du Stade Rennais, Habib Beye a pris en main l'OM pour la fin de la saison avec l'objectif de finir sur le podium de Ligue 1 pour obtenir une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Le technicien n'a pas pu accomplir sa mission et il a fini par quitter le club. L'ancien international sénégalais pourrait toutefois reprendre bientôt du service après la déception des Lions de la Teranga en 16èmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les hommes de Pape Thiaw ont été éliminés par la Belgique après avoir mené 2-0 jusqu'à la 85ème minute. La sélection pourrait connaître beaucoup de changements après cette compétition...

Le Sénégal perd les pédales Battu par la France et la Norvège en groupes, le Sénégal avait tout de même une carte à jouer face à la Belgique. Les Lions de la Teranga ont parfaitement démarré et semblaient se diriger vers une victoire face à la Belgique avant cette fin de match dramatique pour finir par s'incliner en prolongations sur un penalty. Pape Gueye n'a pas caché sa frustration et s'en est pris au staff alors que l'effectif évoluait sous une tension évidente. Certains choix du sélectionneur ont interrogé et d'après L'Equipe, Pape Thiaw ne devrait pas rester longtemps.