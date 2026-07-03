Mercato - PSG : La confidence d'Adrien Rabiot sur son départ de Paris

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 31 ans, Adrien Rabiot est aujourd'hui un joueur du Milan AC. C'est l'été dernier que le milieu de terrain a retrouvé la Serie A en débarquant en Lombardie. En effet, auparavant, le Français avait évolué de 2019 à 2024 sous le maillot de la Juventus. Rabiot avait alors quitté le PSG pour rejoindre la Vieille Dame, un départ sur lequel il est d'ailleurs revenu.

Adrien Rabiot en a connu des clubs depuis le début de sa carrière et pour l'international français, tout avait commencé sous le maillot du PSG. Formé au sein du club de la capitale, le milieu de terrain s'était révélé avec la formation parisienne. Mais voilà que ça s'était ensuite très mal terminé. En effet, parti libre en 2019, Rabiot n'avait pas joué pendant plusieurs mois avoir été mis au placard suite à son refus de prolonger. Parti du PSG, le Français avait alors poursuivi sa carrière du côté de la Juventus en Italie.

« Le véritable tournant de ma carrière a été mon passage du PSG à la Juventus » A l'occasion d'un entretien croisé pour Le Parisien avec le romancier, Maxime Chattam, Adrien Rabiot a fait une confidence sur son départ du PSG. C'est ainsi que celui qui évolue aujourd'hui au Milan AC a expliqué : « Je dirais que le véritable tournant de ma carrière a été mon passage du PSG à la Juventus en 2019. En arrivant en Italie, j’ai découvert une autre culture du football, avec une exigence et une charge de travail différentes de celles que j’avais connues en France. Cette expérience m’a poussé à franchir un cap, à redoubler d’efforts et à élever mon niveau d’exigence. J’en suis ressorti plus fort, aussi bien sur le plan sportif que mental ».