Mercato - Le PSG tout proche de recruter un gros gardien ? «Il y a des contacts avancés»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, la question du gardien a fait couler beaucoup d'encre au PSG. Le club a fini par choisir Lucas Chevalier l'année dernière au détriment de Gianluigi Donnarumma avant de finalement faire confiance à Matvey Safonov ces derniers mois. Le PSG pourrait être tenté de recruter un nouveau prétendant à ce poste. En effet, Diogo Costa fait actuellement parler de lui lors de la Coupe du monde avec le Portugal et des contacts seraient en cours avec le PSG.

Présent avec le Portugal pour la Coupe du monde 2026, Diogo Costa continue de briller dans les cages. La nuit dernière face à la Croatie, il a réussi une prestation plutôt satisfaisante et présente de belles garanties. A 26 ans, il pourrait connaître un nouvel avenir en club, lui qui évolue au FC Porto depuis toujours. Certaines sources rapportent que le PSG s'est rapproché de lui dernièrement pour un éventuel recrutement.

Le PSG sur le point de recruter un nouveau gardien ? Auteur d'une belle prestation face à la Croatie, Diogo Costa continue l'aventure avec le Portugal. L'homme aux 46 sélections semble intéresser de près le PSG, lui qui est sous contrat avec le FC Porto jusqu'en 2030. « Il y a des contacts avancés avec le PSG. Il a prolongé en novembre dernier pour faire descendre sa clause libératoire à 60M€ » assure le journaliste portugais Gary De Jesus dans l'After Foot sur RMC, dont il est l'un des correspondants.