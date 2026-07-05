La mère de Didier Deschamps insultée ? La réponse cash du sélectionneur du Paraguay

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après la victoire des Bleus face au Paraguay (1-0), Didier Deschamps a regretté certaines injures venues du banc adverse, laissant entendre que sa mère, décédée durant la Coupe du monde, avait été insultée. Le sélectionneur sud-américain Gustavo Alfaro affirme quant à lui le contraire.

Les Bleus ne sont pas tombés dans le piège et verront les quarts de finale de la Coupe du monde après leur succès face au Paraguay (1-0) samedi soir. La rencontre a été marquée par de nombreuses situations litigieuses sur le terrain, mais également en dehors puisque Didier Deschamps aurait été la cible d’insultes de la part du banc adverse. « Je ne vais pas critiquer le Paraguay, chaque équipe joue comme elle veut, même si je me serais bien passé des insultes sur le banc d'en face, surtout certaines », a indiqué le sélectionneur tricolore après la rencontre.

« Connaissant mon staff, je suis convaincu qu’aucun d’entre eux ne se comporterait de cette manière » Pour la délégation française, cette déclaration fait allusion au récent décès de la mère de Didier Deschamps qui l’avait obligé à regagner la France en pleine Coupe du monde pour assister aux obsèques. Ce qu’a réfuté le sélectionneur argentin du Paraguay. « Non, non, absolument pas, a lancé Gustavo Alfaro, rapporté par Le Figaro. On ne peut pas tomber aussi bas dans le football. Jamais. Je croyais que vous faisiez référence aux échanges entre joueurs pendant le match. Didier parle espagnol. Je le connais. Nous étions assis côte à côte lors du tirage au sort de la Coupe du monde au Qatar. Nous avons discuté ensemble. Je le respecte énormément et je l’admire beaucoup. Oui, il y a eu des contestations, notamment autour de la VAR, certains réclamaient un penalty, d’autres non. Mais, honnêtement, je n’ai jamais entendu ce genre d’insultes. Et connaissant mon staff, je suis convaincu qu’aucun d’entre eux ne se comporterait de cette manière. »