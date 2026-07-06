Coupe du Monde 2026 : «Vous essayez de me tuer», Cristiano Ronaldo s'en prend aux journalistes avant Portugal/Espagne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A 41 ans, Cristiano Ronaldo continue de tenter de porter le Portugal vers les sommets. Présent en conférence de presse ce dimanche avant le choc contre l’Espagne en 8ème de finale de la Coupe du Monde, le quintuple Ballon d’Or n’a pas manqué de répondre sèchement à certains journalistes n’ayant pas toujours été tendres avec lui.

Le Portugal fait face à un énorme défi sur cette Coupe du Monde 2026. Opposés à l’Espagne en 8ème de finale de ce mondial, les partenaires de Cristiano Ronaldo vont devoir se surpasser afin de poursuivre leur rêve. Quant au quintuple Ballon d’Or, ce dernier fait toujours autant parler de lui. Auteur de trois buts sur cette compétition, « CR7 » impressionne, même à 41 ans. Alors que sa sœur aurait avoué qu’il s’agissait de ses derniers matchs avec la sélection, Cristiano Ronaldo n’a pas manqué de se payer quelques journalistes ce dimanche en conférence de presse.

« Ça fait 23 ans que vous les journalistes essayez de me tuer ! » « Ça fait 23 ans que vous les journalistes essayez de me tuer ! Mais ça n’en vaut pas la peine ! Vous essayez toujours, toujours, toujours... Mais c'est une perte de temps. Je terminerai de jouer quand je le voudrais, pas quand vous les journalistes l’aurez décidé ! Pour l’instant, cela n’a aucune importance », a ainsi confié Cristiano Ronaldo, qui impose le respect aux joueurs de l’Espagne, même à son âge.