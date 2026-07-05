Coupe du monde 2026 - Kylian Mbappé plus fort que le Brésil et l'Espagne : La statistique dingue qui le prouve !

La Coupe du monde est sans contestation possible la compétition fétiche de Kylian Mbappé. En trois participations, il a trouvé le chemin des filets à 19 reprises, à un but seulement du recordman Lionel Messi. En phase à élimination directe, Mbappé est au-dessus de la mêlée et même de certaines sélections historiques du Mondial. Explications.
Et un de plus pour Kylian Mbappé. Après son doublé face à la Suède mardi soir (3-0) pour le compte des 1/16èmes de finale de cette Coupe du monde 2026, le capitaine de l'équipe de France a remis ça dans la nuit de samedi à dimanche. Au Lincoln Financial Field de Philadelphie, sous plus de 37 degrés, le numéro 10 des Bleus a été l'unique buteur de cette rencontre étriquée face au Paraguay (1-0). Grâce à son penalty, l'équipe de France a validé son billet pour les quarts de finale. Comme en 2022 au stade des demi-finales, la sélection tricolore retrouvera le Maroc au tour précédent cette fois-ci.
11 buts en phase à élimination directe de Coupe du monde pour Mbappé
Ce 3ème but inscrit en seulement deux rencontres à élimination directe dans cette Coupe du monde 2026 permet à Kylian Mbappé de signer une performance assez dingue. Depuis sa première participation en 2018 où il avait marqué 3 buts à compter des 1/8èmes de finale face à l'Argentine par deux fois et en finale contre la Croatie, Mbappé est parvenu à se montrer tout aussi décisif quatre ans plus tard au Qatar. Doublé contre la Pologne et triplé en finale face à l'Argentine. Avant cette Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé avait marqué à cinq reprises en deux phases à élimination directe dans la plus belle des compétitions de sélection.
Mbappé plus létal que le Brésil, l'Angleterre, le Portugal et l'Espagne...
Il a rajouté trois buts à son incroyable bilan statistique pendant cette édition 2026, ce qui lui fait un total de 11 réalisations. De quoi donner à Opta la possibilité de faire un parallèle intéressant dans ce même laps de temps. Depuis 2018, le Brésil a inscrit 10 buts en phase à élimination directe, même total pour l'Angleterre lorsque le Portugal et l'Espagne pointent à 9 et 4 réalisations. A lui tout seul, Kylian Mbappé a été plus décisif que quatre grandes nations du football. Intraitable.