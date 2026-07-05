Coupe du monde 2026 - Kylian Mbappé plus fort que le Brésil et l'Espagne : La statistique dingue qui le prouve !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Coupe du monde est sans contestation possible la compétition fétiche de Kylian Mbappé. En trois participations, il a trouvé le chemin des filets à 19 reprises, à un but seulement du recordman Lionel Messi. En phase à élimination directe, Mbappé est au-dessus de la mêlée et même de certaines sélections historiques du Mondial. Explications.

Et un de plus pour Kylian Mbappé. Après son doublé face à la Suède mardi soir (3-0) pour le compte des 1/16èmes de finale de cette Coupe du monde 2026, le capitaine de l'équipe de France a remis ça dans la nuit de samedi à dimanche. Au Lincoln Financial Field de Philadelphie, sous plus de 37 degrés, le numéro 10 des Bleus a été l'unique buteur de cette rencontre étriquée face au Paraguay (1-0). Grâce à son penalty, l'équipe de France a validé son billet pour les quarts de finale. Comme en 2022 au stade des demi-finales, la sélection tricolore retrouvera le Maroc au tour précédent cette fois-ci.

11 buts en phase à élimination directe de Coupe du monde pour Mbappé Ce 3ème but inscrit en seulement deux rencontres à élimination directe dans cette Coupe du monde 2026 permet à Kylian Mbappé de signer une performance assez dingue. Depuis sa première participation en 2018 où il avait marqué 3 buts à compter des 1/8èmes de finale face à l'Argentine par deux fois et en finale contre la Croatie, Mbappé est parvenu à se montrer tout aussi décisif quatre ans plus tard au Qatar. Doublé contre la Pologne et triplé en finale face à l'Argentine. Avant cette Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé avait marqué à cinq reprises en deux phases à élimination directe dans la plus belle des compétitions de sélection.