Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé se fait recadrer par le sélectionneur du Paraguay !

On a assisté à un match extrêmement tendu lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2026, entre l’équipe de France et le Paraguay (0-1). Tous les coups étaient permis et Kylian Mbappé a notamment été la cible des joueurs paraguayens, mais également su sélectionneur Gustavo Alfaro, qui a eu un petit mot à son encontre.
Ce n’était pas vraiment une rencontre pour les amateurs de football. Le Paraguay a adopté une tactique très limite pour essayer de contrer l’équipe de France et ça a parfois failli déraper, avec des gestes violents. Et évidemment, la cible principale du capitaine Gustavo Gomez et de ses coéquipiers, qui ont tenté de le faire dégoupiller.
« Nous, nous nous battons pour gagner notre pain quotidien »
Finalement, Kylian Mbappé a eu assez de sang froid pour ne pas tomber dans le piège, mais après la rencontre le sélectionneur paraguayen a souhaité lui adresser un message. « J'ai dit aux garçons qu'eux, ils se battent pour le Ballon d'Or. Nous, nous nous battons pour gagner notre pain quotidien. Si Mbappé a agi ainsi, notre réaction était un acte de dignité. Nous défendons ce qui nous appartient. Il nous a fallu seize ans pour disputer une autre Coupe du Monde. Il a été Champion du monde dès sa première participation, finaliste à la deuxième, et maintenant il vise le titre de meilleur buteur. Il est dans ce combat » a expliqué Gustavo Alfaro.
« Nous venons de ces milieux, et nous ne le cachons pas, nous en sommes très fiers »
« Notre combat est un combat d'humilité et de simplicité. C'est là que réside la différence » a poursuivi le sélectionneur du Paraguay, qui a tenté d’expliquer son état d’esprit ainsi que celui de ses joueurs à l’occasion de ce match contre l’équipe de France. « Nos garçons ont connu des épreuves difficiles. Certains n’ont jamais connu leurs parents, d’autres ont dû faire face à la maladie dans leur famille. Nous venons de ces milieux, et nous ne le cachons pas, nous en sommes très fiers. Nous avons surmonté ces difficultés avec les moyens du bord ».