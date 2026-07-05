Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé se fait recadrer par le sélectionneur du Paraguay !

Axel Cornic

On a assisté à un match extrêmement tendu lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2026, entre l’équipe de France et le Paraguay (0-1). Tous les coups étaient permis et Kylian Mbappé a notamment été la cible des joueurs paraguayens, mais également su sélectionneur Gustavo Alfaro, qui a eu un petit mot à son encontre.

Ce n’était pas vraiment une rencontre pour les amateurs de football. Le Paraguay a adopté une tactique très limite pour essayer de contrer l’équipe de France et ça a parfois failli déraper, avec des gestes violents. Et évidemment, la cible principale du capitaine Gustavo Gomez et de ses coéquipiers, qui ont tenté de le faire dégoupiller.

« Nous, nous nous battons pour gagner notre pain quotidien » Finalement, Kylian Mbappé a eu assez de sang froid pour ne pas tomber dans le piège, mais après la rencontre le sélectionneur paraguayen a souhaité lui adresser un message. « J'ai dit aux garçons qu'eux, ils se battent pour le Ballon d'Or. Nous, nous nous battons pour gagner notre pain quotidien. Si Mbappé a agi ainsi, notre réaction était un acte de dignité. Nous défendons ce qui nous appartient. Il nous a fallu seize ans pour disputer une autre Coupe du Monde. Il a été Champion du monde dès sa première participation, finaliste à la deuxième, et maintenant il vise le titre de meilleur buteur. Il est dans ce combat » a expliqué Gustavo Alfaro.