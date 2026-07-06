Brésil - Coupe du Monde 2026 : «Un nouveau cycle commence»... Après la retraite de Neymar, Marquinhos balance sur son avenir !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le Brésil a été battu par la Norvège en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Neymar a annoncé sa retraite internationale. En parallèle, Marquinhos a jeté un énorme froid sur son avenir avec la Seleção.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, le Brésil s'est frotté à la Norvège ce lundi soir. Malheureusement pour les hommes de Carlo Ancelotti, ils se sont inclinés 2-1 au MetLife Stadium de New York. Neymar ayant répondu au doublé d'Erling Haaland avec un penalty inscrit dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps.

«Ça sera très difficile pour moi de continuer à un niveau aussi élevé» Alors que le Brésil est éliminé de la Coupe du Monde 2026, Neymar a annoncé sa retraite internationale. « J’ai essayé, j’ai essayé. Maintenant, c’est fini. J’ai commencé ici (au MetLife Stadium de New York le 10 aout 2010), j’ai fini ici », a confié le numéro 10 du Brésil au micro d'O Globo. En parallèle, Marquinhos s'est également prononcé sur son avenir avec la Seleção.