Brésil - Coupe du Monde 2026 : «Un nouveau cycle commence»... Après la retraite de Neymar, Marquinhos balance sur son avenir !

Ce dimanche soir, le Brésil a été battu par la Norvège en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Neymar a annoncé sa retraite internationale. En parallèle, Marquinhos a jeté un énorme froid sur son avenir avec la Seleção.
Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, le Brésil s'est frotté à la Norvège ce lundi soir. Malheureusement pour les hommes de Carlo Ancelotti, ils se sont inclinés 2-1 au MetLife Stadium de New York. Neymar ayant répondu au doublé d'Erling Haaland avec un penalty inscrit dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps.
«Ça sera très difficile pour moi de continuer à un niveau aussi élevé»
Alors que le Brésil est éliminé de la Coupe du Monde 2026, Neymar a annoncé sa retraite internationale. « J’ai essayé, j’ai essayé. Maintenant, c’est fini. J’ai commencé ici (au MetLife Stadium de New York le 10 aout 2010), j’ai fini ici », a confié le numéro 10 du Brésil au micro d'O Globo. En parallèle, Marquinhos s'est également prononcé sur son avenir avec la Seleção.
«Je peux comprendre si le coach veut tourner la page»
« L'élimination du Brésil en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 ? C’est inexplicable. Nous devons accepter cet échec et faire preuve d’autocritique. Aujourd’hui commence un nouveau cycle. Maintenant, il faut assumer la responsabilité, moi en tant que capitaine. Le pays, c’est une convocation, on ne peut pas dire non. La prochaine Coupe du monde est dans quatre ans, j’aurai 36 ans, ça sera très difficile pour moi de continuer à un niveau aussi élevé. Il y a des jeunes qui vont arriver et qui vont nous forcer à être encore meilleurs qu’aujourd’hui. Nous les plus expérimentés, on prend la responsabilité de ce match-là et de cette défaite pour que la nouvelle génération puisse être tranquille pour la prochaine Coupe du monde et qu’elle arrive dans les meilleures conditions. On verra pour la suite. La sélection, c’est une convocation, mais je peux comprendre si le coach veut tourner la page », a confié Marquinhos, le capitaine du Brésil, à BeIN SPORTS.