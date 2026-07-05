Coupe du Monde 2026 : «Cette élimination fait mal», ce joueur du PSG vide son sac sur Instagram !

Alexis Brunet

Mercredi 1er juillet, le Sénégal et la Belgique s’affrontaient en seizième de finale de Coupe du monde. Alors que les Lions de la Teranga menaient 2-0, ils ont finalement été battus 3-2. Une élimination qui fait très mal et sur laquelle est revenu l’attaquant du PSG Ibrahim Mbaye à travers un post sur Instagram.

C’est l’un des matchs les plus fous de cette Coupe du monde 2026. En seizièmes de finale, la Belgique a complètement retourné la situation pour au final s’imposer et se qualifier au détriment du Sénégal. Les Lions de la Teranga menaient 2-0 jusqu’à la 86ème minute, moment choisi par Romelu Lukaku pour réduire l’écart. Seulement trois minutes plus tard, Youri Tielemans permettait à la formation dirigée par Rudi Garcia d’arracher les prolongations. C’est également lui qui, à la 125ème minute, inscrivait un penalty pour donner la victoire aux Belges dans cette rencontre invraisemblable.

Ibrahim Mbaye sort du silence Ce samedi, à travers un post sur Instagram, Ibrahim Mbaye est revenu sur la cruelle élimination du Sénégal. L’attaquant du PSG promet de revenir plus fort. « Nous rêvions d’aller plus loin, et cette élimination fait mal. Malgré la déception, je suis fier d’avoir porté ce maillot et défendu les couleurs de notre pays pour cette Coupe du Monde. Nous reviendrons avec encore plus de détermination. Merci à tous pour votre soutien. SÉNÉGAL REK pour toujours ! Al hamdoulilah… »