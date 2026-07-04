Michael Olise a choisi l'équipe de France, Patrick Vieira explique pourquoi !

Alexis Brunet

Depuis le début de la Coupe du monde, Michael Olise s’est imposé comme l’un des leaders d’attaque de l’équipe de France, lui qui a déjà délivré six passes décisives. Didier Deschamps est donc heureux de pouvoir compter sur le joueur du Bayern Munich, qui aurait pu faire un autre choix de sélection. Patrick Vieira a expliqué pourquoi le Bavarois avait choisi de représenter la France.

Contre le Paraguay, la lumière aura de fortes chances de venir de lui. Alors que l’équipe de France s’apprête à disputer son huitième de finale de Coupe du monde ce samedi, Michael Olise sera de nouveau titularisé par Didier Deschamps et il pourrait encore se montrer décisif. Pour le moment, le joueur du Bayern Munich n’a pas encore marqué dans la compétition, mais il a délivré six passes décisives, ce qui témoigne de son énorme influence sur le jeu des Bleus.

Michael Olise aurait pu choisir de représenter une autre sélection L’équipe de France est donc très heureuse de pouvoir compter sur Michael Olise, surtout que ce dernier aurait pu faire un tout autre choix. En effet, l’actuel joueur du Bayern Munich aurait pu représenter l’Angleterre, l’Algérie ou bien le Nigéria, mais Patrick Vieira, son ancien entraîneur à Crystal Palace, a expliqué dans L’Équipe pourquoi l’attaquant de 24 ans avait finalement opté pour les Bleus. « Il m'avait dit :"Moi, je veux jouer en équipe de France". Il n'était pas question d'Angleterre ou autre. Il me disait qu'il avait toujours été supporter de l'équipe de France, se souvient le champion du monde 1998. Et il m'avait expliqué aussi qu'il avait plus de chances d'être champion du monde avec les Bleus qu'avec l'Angleterre. »