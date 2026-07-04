«Il avait la possibilité de venir» : Michael Olise a choisi de recaler le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Faisant actuellement les beaux jours du Bayern Munich, Michael Olise serait notamment sur les tablettes du PSG. Mais voilà que ce n'est pas la première fois que le club de la capitale s'intéresse à l'international français. En effet, il y a quelques années de cela, Paris avait déjà tenté le coup avec Olise. En vain.

Aujourd'hui, le PSG peut compter sur une attaque terrifiante avec notamment Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Et bientôt Michael Olise ? A l'instar du Real Madrid, le club de la capitale serait intéressé par l'ailier du Bayern Munich. Mais voilà que Olise aurait également déjà pu être un joueur du PSG à l'heure actuelle. En effet, en 2024, la formation parisienne s'intéressait déjà à celui qui était alors à Crystal Palace, qui avait toutefois préféré le Bayern Munich.

« Le PSG est the place to be pour les jeunes joueurs aujourd’hui » Cet échec du PSG avec Michael Olise en 2024, il en a justement été question lors de l'After Foot sur RMC. Tout est parti d'une remarque de Walid Acherchour sur l'accord trouvé entre Yan Diomandé et le club de la capitale. « L’information c’est que le PSG est the place to be pour les jeunes joueurs aujourd’hui. Malgré la concurrence de Liverpool ou d’autres équipes, Diomandé, qui pète le feu cette année, il veut aller au PSG, être entraîné par Luis Enrique, jouer dans la meilleure équipe d’Europe. Ça c’est quand même un plus énorme pour le PSG derrière pour négocier. Quand je vois les joueurs U23 ou U25, Akliouche, Kroupi, Diomandé, qui ont une seule envie, aller au PSG, tu sens le travail des dernières années qui est en train d’être récompensé sur le mercato pour avoir un PSG 2.0 », a lâché le chroniqueur.