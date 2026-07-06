Coupe du monde 2026 : Après le geste de Neymar, Désiré Doué lui offre à son tour un joli cadeau !

Après la victoire face à la Suède (4-1), Désiré Doué avait reçu un très beau cadeau de la part de son idole Neymar, lui faisant parvenir son maillot. L’attaquant du PSG a eu l’occasion de lui rendre la pareille dans la foulée du huitième de finale remporté par les Bleus contre le Paraguay (1-0).
Désormais au PSG, Désiré Doué a grandi en regardant les matches de Neymar. Sur le terrain, le style de l’international français fait ainsi penser à son aîné brésilien, fier d’avoir comme fan l’un des meilleurs jeunes de la planète. « Quand j’entends Doué dire qu’il aime mon fils, je suis heureux. Sentir l’amour des athlètes à son égard, ça efface toutes les critiques de ceux qui jugent ce qu’il fait en dehors », confiait l’hiver dernier le père de Neymar auprès de L’Équipe.
Le cadeau de Neymar à Désiré Doué
Il y a quelques jours, Désiré Doué avait reçu un beau cadeau de la part de Neymar, un maillot de la Seleção floqué du numéro 10 transmis par l’intermédiaire de la journaliste Isabela Pagliari, officiant sur Cazé TV. « Pour le crack Doué, un grand câlin de Neymar », avait écrit l’attaquant de Santos. Le Français avait alors promis de lui faire parvenir à son tour son maillot, ajoutant : « Obrigado Neymar (…) c’est moi qui suis fan de lui. »
Le Français lui rend la pareille
Et Désiré Doué a tenu sa promesse à l’occasion du huitième de finale opposant la France au Paraguay (1-0) ce samedi. Une fois de plus, Isabela Pagliari a joué le rôle d'intermédiaire, le joueur formé au Stade Rennais lui ayant donné son maillot du match remporté par les Bleus pour le faire parvenir à Neymar, avec la mention : « Pour mon idole, avec toute mon affection. Doué. » Reste à voir désormais si les deux hommes auront l’occasion de se croiser. Il faudra pour cela attendre une éventuelle finale.