Michael Olise : «Il a vraiment bien aimé», cet ancien joueur du PSG l'a emmené à Paris !

Amadou Diawara

Odsonne Edouard et Michael Olise ont évolué ensemble à Crystal Palace, et ce, entre 2021 et 2024. Etant Français, les deux attaquants se sont rapprochés durant leur cohabitation à Londres. A tel point qu'Odsonne Edouard a aidé Michael Olise à progresser en français, lui faisant également découvrir la ville de Paris.

Formé au PSG, Odsonne Edouard a évolué au Celtic Glasgow, avant d'être transféré à Crystal Palace durant l'intersaison 2021. Lors du même été, les Eagles ont également recruté Michael Olise. Ayant cohabité avec l'international français pendant trois saisons, Odsonne Edouard a noué une relation particulière avec lui. Interrogé par Le Parisien, l'actuel pensionnaire du RC Lens a avoué qu'il avait aidé Michael Olise à progresser en français, et qu'il lui avait fait visiter la ville de Paris.

«Je l’entraînais un peu» « Est-ce vous parliez tous les deux de la culture française ? Oui, on a beaucoup parlé de la France. Une fois que j’ai appris qu’il était français, on a commencé à parler dans notre langue. Je l’entraînais un peu. Il a beaucoup progressé, d’ailleurs, et parle désormais très bien le français. On parlait un peu de tout, de la musique française… Nous sommes même partis ensemble à Paris. Je lui ai fait découvrir la capitale. Il a vraiment bien aimé », a révélé Odsonne Edouard, avant d'en rajouter une couche.