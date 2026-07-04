PSG - Real Madrid : L’entourage de Michael Olise lâche une petite bombe sur son avenir !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG et du Real Madrid, Michael Olise fait de nouveau parler de lui sur le marché des transferts. Le journaliste allemand Christian Falk a fait le point sur l’avenir du maître à jouer de l’équipe de France, auteur d’une grosse Coupe du Monde avec les Bleus, et lâche une bombe sur une situation qui pourrait devenir délicate pour le Bayern Munich.

Auteur d’une excellente Coupe du Monde avec l’équipe de France, Michael Olise (24 ans) est donc logiquement l’une des grandes attractions du mercato estival. Le PSG ainsi que le Real Madrid seraient attirés par son profil, alors que le Bayern Munich a jusqu’ici fermé la porte aux courtisans d’Olise. Mais ces révélations de la part de l’entourage du meneur de jeu pourraient totalement redistribuer les cartes et faire trembler le club bavarois…

Le Bayern menacé pour Olise ? Interrogé par CFBayern Insider, Christian Falk annonce un véritable danger en coulisses pour Michael Olise : « La situation de Michael Olise devient un peu dangereuse pour le Bayern Munich. Des rumeurs circulent à son sujet, selon lesquelles son entourage dirait qu'il sait qu'il peut toujours gagner le championnat avec le FC Bayern, mais qu'il l'a déjà fait, et qu'il a maintenant aussi la Coupe d'Allemagne à son actif. La Ligue des Champions, quant à elle, est peut-être un peu plus difficile à remporter au Bayern Munich », annonce le journaliste de Sport Bild.