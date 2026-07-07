Dérapage raciste à la Coupe du Monde 2026 : Après avoir insulté Kylian Mbappé, la sénatrice paraguayenne tacle Emmanuel Macron !

Après le succès de l'équipe de France face au Paraguay, Celeste Amarilla a insulté Kylian Mbappé, tenant même des propos racistes. Alors qu'Emmanuel Macron est intervenu, la sénatrice paraguayenne s'en est également prise à lui, le qualifiant de « secrétaire au service de la FIFA ».
Après la défaite du Paraguay face à l'équipe de France, Celeste Amarilla a insulté Kylian Mbappé, tenant des propos racistes. « Cette brute n’a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d’honneur, Orlando Gill. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien. Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d’être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, comme toute son équipe. Ils n’ont même pas réussi à marquer un seul but, ils ont gagné sur un coup de chance… La seule chose que beaucoup d’entre nous reprochons à l’Albirroja, c’est de ne pas lui avoir donné une gifle à pleine main à la fin du match. Et pourtant, je ne suis pas fan de foot », a balancé la sénatrice paraguayenne sur X.
«Les gens ne te défendent pas Mbappé, c’est la FIFA»
Sur son compte X, Kylian Mbappé a pris la peine de répondre à Celeste Amarilla. « Madame Celeste Amarilla. Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisé durant cette coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde », a pesté le capitaine de l'équipe de France.
«Macron n’est qu’un secrétaire de plus au service de la FIFA»
Alors qu'Emmanuel Macron est intervenu, Celeste Amarilla l'a taclé en conférence de presse ce mardi. « Comment mes propos font le tour du monde ? Pourquoi ça inquiète tout le monde ? Que Macron appelle le président du Paraguay pour dire "que cette folle se taise" ? Ce n’est pas à cause de Mbappé, les gens ne te défendent pas Mbappé, c’est la FIFA, un pouvoir fasciste. Il y a une rétro-alimentation du pouvoir politique Mondial avec la FIFA. Santi Peña est tombé dans le piège, car la personne qui a appelé Macron, pour que Macron appelle Peña et me dise de me taire, c’est Infantino. Ici, ce n’est pas Macron qui compte. Macron n’est qu’un secrétaire de plus au service de la FIFA. Et pensez-vous qu’Alejandro Domínguez ait appelé Infantino pour le pousser à agir ainsi ? Pourquoi Alejandro Domínguez l’aurait-il appelé ? Qui a pris la défense des Paraguayens ? Personne. Pourquoi Peña n’est-il pas monté au créneau pour les défendre ? Johanna Ortega, pourquoi défendez-vous Mbappé maintenant, alors que vous n’avez pas défendu les Paraguayens ? (…) Peña ne te défendra pas, Infantino ne te défendra pas, Domínguez ne te défendra pas, Harrison ne te défendra pas. Ils gardent le silence à cause de l’argent. Et je défendrai n’importe quel Paraguayen quand bon me semblera, et dans les termes que je choisirai », s'est-elle emporté au Sénat.