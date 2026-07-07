Dérapage raciste à la Coupe du Monde 2026 : Après avoir insulté Kylian Mbappé, la sénatrice paraguayenne tacle Emmanuel Macron !

Amadou Diawara

Après le succès de l'équipe de France face au Paraguay, Celeste Amarilla a insulté Kylian Mbappé, tenant même des propos racistes. Alors qu'Emmanuel Macron est intervenu, la sénatrice paraguayenne s'en est également prise à lui, le qualifiant de « secrétaire au service de la FIFA ».

Après la défaite du Paraguay face à l'équipe de France, Celeste Amarilla a insulté Kylian Mbappé, tenant des propos racistes. « Cette brute n’a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d’honneur, Orlando Gill. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien. Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d’être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, comme toute son équipe. Ils n’ont même pas réussi à marquer un seul but, ils ont gagné sur un coup de chance… La seule chose que beaucoup d’entre nous reprochons à l’Albirroja, c’est de ne pas lui avoir donné une gifle à pleine main à la fin du match. Et pourtant, je ne suis pas fan de foot », a balancé la sénatrice paraguayenne sur X.

«Les gens ne te défendent pas Mbappé, c’est la FIFA» Sur son compte X, Kylian Mbappé a pris la peine de répondre à Celeste Amarilla. « Madame Celeste Amarilla. Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisé durant cette coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde », a pesté le capitaine de l'équipe de France.