Donald Trump : Une nouvelle menace pour la Coupe du monde 2030 ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Président des Etats-Unis, Donald Trump est à l'origine d'une grosse polémique de cette Coupe du monde. En effet, c'est lui qui a poussé auprès de la FIFA pour que le carton rouge de Folarin Balogun soit annulé et qu'il puisse jouer contre la Belgique. Une ingérence qui pourrait ne pas être la dernière puisque l'ombre de Trump pourrait planer au-dessus de la prochaine Coupe du monde en 2030.

Exclu face à la Bosnie, Folarin Balogun a tout de même pu jouer la rencontre entre les Etats-Unis et la Belgique. En effet, son carton rouge a été suspendu par la FIFA et Donald Trump n'est pas étranger à cela. Alors qu'une énorme polémique a éclaté à propos de cette intervention du président des Etats-Unis, ce dernier a expliqué avant ce huitième de finale de la Coupe du monde 2026 : « Les Belges… s’ils remportent ce match, ils peuvent être très fiers. S’ils avaient gagné ce match alors qu’un joueur était suspendu, le sentiment aurait été tout autre. On ne peut pas faire ça, et j’en suis très heureux. Tout ce que j’ai fait, c’est demander un réexamen. Je n’ai pas dit : "Vous devez faire ça" ».

La finale de la Coupe du monde 2030 au Maroc plutôt qu'en Espagne ? Et voilà que Donald Trump pourrait également influencer la prochaine Coupe du monde, en 2030, qui se déroulera en Espagne, au Portugal et au Maroc. Comme l'a expliqué le journaliste espagnol, Juanma Castano, au micro de la Cadena Cope, la fédération espagnole aurait une crainte particulière vis-à-vis du président des Etats-Unis : « La fédération espagnole ne le dit pas publiquement, mais elle craint — informations à l'appui — que Trump ne souhaite voir la finale de la Coupe du monde 2030 se jouer au Maroc et non en Espagne. C'est d'ailleurs assez flagrant : après tout, le Maroc est un partenaire des États-Unis, tandis que Trump nourrit une certaine animosité envers l'Espagne ».