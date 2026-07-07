Coupe du Monde 2026 : Les joueurs de la Belgique se moquent de Donald Trump après l'élimination des USA !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent sur le terrain malgré son carton rouge au tour précédent, Folarin Balogun n’a pas permis aux États-Unis de briller face à la Belgique (1-4). La polémique autour du buteur de l’AS Monaco n’a pas été oubliée par les joueurs de Rudi Garcia, chambreurs au moment de fêter leur quatrième but.

Marquée par une polémique à cause de la présence de Folarin Balogun, autorisé à jouer malgré un carton rouge après une intervention de Donald Trump auprès de la Fifa, la rencontre entre les États-Unis et la Belgique a tourné en faveur des Diables Rouges (4-1) dans la nuit de lundi à mardi grâce à un doublé de Charles De Kaetelere (9e, 33e), un but de Hans Vanaken (57e) et de Romelu Lukaku (90+3e). Un quatrième but libérateur pour des Belges chambreurs.

Belgium doing the “Trump Dance” after eliminating USA from the World Cup



NEXT LEVEL TROLLING 😭 pic.twitter.com/ajpJ2MTktX — Hater Report (@HaterReport) July 7, 2026

La "Trump Dance" en guise de célébration Romelu Lukaku et ses partenaires ont en effet célébré cette quatrième réalisation en reprenant la "Trump Dance", celle réalisée habituellement par le président américain lors de ses meetings sur l’air du tube YMCA. Un moyen de répondre à l’affaire Balogun, finalement sans conséquences pour les joueurs de Rudi Garcia, qualifiés pour les quarts de finale du Mondial.