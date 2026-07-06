Coupe du monde 2026 - Polémique avec Donald Trump et le «larbin Infantino» : Daniel Riolo s'attaque au patron de la FIFA !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A quelques heures seulement du 1/8ème de finale de la Coupe du monde 2026 entre les Etats-Unis, dernier des trois pays organisateurs encore en lice, et la Belgique, un scandale agite ce choc. Les Américains vont pouvoir s'appuyer sur Folarin Balogun, initialement exclu lors du 1/16ème de finale face à la Bosnie (2-0). Une suspension levée par la commission de discipline de la FIFA après que le président des Etats-Unis Donald Trump ait réclamé que ce cas soit examiné. Daniel Riolo n'a pas mâché ses mots.

Dans la nuit de lundi à mardi, les Etats-Unis disputeront leur 1/8ème de finale de Coupe du monde au Lumen Field de Seattle. Face à la Belgique, Mauricio Pochettino pourra finalement compter sur Folarin Balogun. Expulsé au tour précédent pour son tacle dangereux sur Tarik Muharemovic, l'attaquant de l'AS Monaco a vu sa suspension être levée dimanche par la commission de discipline de la FIFA après une intervention de Donald Trump en personne. Une rumeur à la fois confirmée par le président des Etats-Unis face à la presse ce lundi et par le patron de la FIFA Gianni Infantino via un communiqué.

«Ce sont les pires heures de la Coupe du monde» Une situation totalement dingue et sans précédent dans l'histoire de la Coupe du monde selon Daniel Riolo qui a adressé un sacré taquet à l'encontre de Gianni Infantino sur les ondes de RMC avant Espagne/Portugal ce lundi soir. « Finalement ce match pourrait s'avérer très bizarre pour les Américains. Passons la première étape, celle de l'incompréhension face à ce sketch ignoble, le larbin Infantino a encore parlé, on est tous choqués de ce qui s'est passé, on ne comprend pas. Ce sont les pires heures de la Coupe du monde lors en Argentine de Videla, ces Coupes du monde où on comprenait l'influence politique quand c'était les dictateurs ».