Coupe du monde 2026 -Scandale raciste avec Kylian Mbappé : Le gouvernement Macron sort du silence !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis le début de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), les dérapages racistes ont été multiples que ce soit à la télé ou bien sur les réseaux sociaux. Kylian Mbappé en a été victime après la victoire de l'équipe de France en 1/8ème de finale face au Paraguay (1-0). Une sénatrice paraguayenne a tenu des propos écoeurants à l'égard du capitaine des Bleus qui ont fait réagir Marina Ferrari, Ministre des Sports du gouvernement d'Emmanuel Macron.

Après l'heure de jeu, Désiré Doué s'écroulait dans la surface après un slalom entre les défenseurs du Paraguay. L'arbitre de ce 1/8ème de finale de cette Coupe du monde 2026 Ilgiz Tantashev ne sifflait pas un penalty en faveur de l'équipe de France. Il a fallu que la VAR intervienne pour qu'il revienne sur sa décision. A la 70ème minute, après quelques instants de battement, Kylian Mbappé restait immuable à la pression et prenait Orlando Gill à contrepied. A la fin de la rencontre, lorsque Ilgiz Tantashev donnait le coup de sifflet final, Mbappé célébrait devant les supporters et donc le gardien du Paraguay qui lui avait tendu la main sans avoir de réponse de la part du capitaine des Bleus.

«Au lieu de boire de lait de ta mère, tu suçais des noix de coco» Un épisode qui a particulièrement agacé Céleste Amarilla, sénatrice paraguayenne qui a signé une sortie raciste totalement décomplexée sur les réseaux sociaux. « Espèce d'imbécile, tu n'as même pas appris à écrire. Au lieu de boire de lait de ta mère, tu suçais des noix de coco et les êtres les plus instruits que tu aies jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû montrer le doigt d'honneur, Orlando Gill, moi je le fais au Sénat et il ne se passe rien ».