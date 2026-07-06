Coupe du monde 2026 : Non appelé par Deschamps, un joueur de l'équipe de France s'éclate... comme DJ

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour partir aux Etats-Unis disputer la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps avait décidé de concocter une liste de 26 joueurs. Le sélectionneur de l'équipe de France a ainsi fait des heureux, mais aussi des déçus. Alphonse Areola a fait partie de ceux qui ont été laissés sur le côté de la route. Mais voilà que même sans Coupe du monde, le gardien du West Ham sait s'offrir du bon temps.

Avec la fin de saison catastrophique de Lucas Chevalier au PSG, il y avait une place dans la liste de Didier Deschamps en tant que gardien numéro 3 de l'équipe de France derrière Mike Maignan et Brice Samba. Alors qu'on a évoqué la possibilité qu'Hugo Lloris sorte de sa retraite internationale, Alphonse Areola, qui connait déjà ce rôle, était également cité. Finalement, le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de faire un autre choix en préférant Robin Risser au portier de West Ham, qui compte pourtant 5 sélections chez les Bleus.

« J'ai vraiment apprécié mon set » Il n'y a donc pas de Coupe du monde avec l'équipe de France cet été pour Alphonse Areola. Mais voilà qu'à la place, le gardien de West Ham se régale en tant que DJ. En effet, ces derniers jours, l'international français a mixé à l'occasion d'un festival anglais à l'hippodrome de Windsor. « C'est un lieu incroyable, l'ambiance est tout simplement folle. Les gens profitent vraiment de la musique. Nous avons été parfaitement accueillis, mes enfants sont venus avec moi. J'ai vraiment apprécié mon set. C'était court, mais j'espère être de la partie l'année prochaine », a alors réagi Areola sur ses réseaux sociaux.