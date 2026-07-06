Coupe du monde 2026 : Non appelé par Deschamps, un joueur de l'équipe de France s'éclate... comme DJ

Pour partir aux Etats-Unis disputer la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps avait décidé de concocter une liste de 26 joueurs. Le sélectionneur de l'équipe de France a ainsi fait des heureux, mais aussi des déçus. Alphonse Areola a fait partie de ceux qui ont été laissés sur le côté de la route. Mais voilà que même sans Coupe du monde, le gardien du West Ham sait s'offrir du bon temps.
Avec la fin de saison catastrophique de Lucas Chevalier au PSG, il y avait une place dans la liste de Didier Deschamps en tant que gardien numéro 3 de l'équipe de France derrière Mike Maignan et Brice Samba. Alors qu'on a évoqué la possibilité qu'Hugo Lloris sorte de sa retraite internationale, Alphonse Areola, qui connait déjà ce rôle, était également cité. Finalement, le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de faire un autre choix en préférant Robin Risser au portier de West Ham, qui compte pourtant 5 sélections chez les Bleus.
« J'ai vraiment apprécié mon set »
Il n'y a donc pas de Coupe du monde avec l'équipe de France cet été pour Alphonse Areola. Mais voilà qu'à la place, le gardien de West Ham se régale en tant que DJ. En effet, ces derniers jours, l'international français a mixé à l'occasion d'un festival anglais à l'hippodrome de Windsor. « C'est un lieu incroyable, l'ambiance est tout simplement folle. Les gens profitent vraiment de la musique. Nous avons été parfaitement accueillis, mes enfants sont venus avec moi. J'ai vraiment apprécié mon set. C'était court, mais j'espère être de la partie l'année prochaine », a alors réagi Areola sur ses réseaux sociaux.
Risser préféré à Areola
Pour occuper cette place de gardien numéro 3 avec l'équipe de France à la Coupe du monde, Didier Deschamps avait donc décidé de faire appel à Robin Risser, le récompensant de sa belle saison au RC Lens. Un choix à propos duquel Guy Stéphan, entraîneur adjoint des Bleus, avait expliqué : « Robin a profité de la fin de saison compliquée de Lucas Chevalier pour se faire une place dans le trio des gardiens. Il a effectué une très belle première saison en Ligue 1 avec Lens mais nous savions de quoi il pouvait être capable, puisque, par le passé, alors qu’il évoluait avec les Espoirs, il venait parfois en fin de séance donner la réplique à nos attaquants. C’est un garçon posé, humble mais ambitieux ».