Coupe du monde 2026 - Donald Trump fait annuler un carton rouge : L'entraîneur des USA réagit au scandale !

Axel Cornic

En pleine Coupe du monde 2026 un énorme scandale a éclaté, avec la FIFA qui a annoncé la suspension du carton rouge infligé à Folarin Balogun, avant le 8e de finale entre les Etats-Unis et la Belgique. Plusieurs sources assurent en effet que le président Donald Trump aurait fait pression sur Gianni Infantino, afin qu’il intercède en sa faveur.

On ne parle plus que de ça. Le football semble être passé au second plan face à l’énorme scandale autour de Folarin Balogun. Les réactions se multiplient et elles condamnent toutes la FIFA, accusé d’avoir cédé face aux pressions de la Maison Blanche et de Donald Trump, président des Etats-Unis d’Amérique.

« 99,9 % des gens sont d'accord, car la décision était injuste » De passage en conférence de presse avant le huitième de finale contre la Belgique, Mauricio Pochettino n’a pas pu échapper aux questions concernant ce scandale qui secoue la Coupe du monde 2026. « Tous les gens qui aiment vraiment ce sport et qui ont confiance en l'éthique et en l'intégrité célèbrent cette décision. Car contre la Bosnie-Herzégovine, on a joué avec 10 hommes pendant 30 minutes, c'est une décision complètement injuste. Mais ce n'est pas seulement parce que je suis le coach de l'équipe nationale que je défends ça » a déclaré le sélectionneur des Etats-Unis. « 99,9 % des gens sont d'accord, car la décision était injuste. Ce n'est pas la première fois que ça se passe. Il faut célébrer cette décision car elle est juste. Maintenant, il faut se concentrer sur le jeu ».