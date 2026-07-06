Coupe du Monde 2026 - Donald Trump annule un carton rouge : L’ancien président de la FIFA crie au scandale !

A deux heures du matin, en France, dans la nuit de lundi à mardi, les Etats-Unis affronteront la Belgique pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Une rencontre que Folarin Balogun pourra disputera suite à la suspension de son carton rouge par la FIFA. Une décision qui a déclenché une vive polémique, certains allant jusqu'à parler de complot. Et voilà que même le prédécesseur de Gianni Infantino, Sepp Blatter s'est offusqué de la situation.
Exclu face à la Bosnie, Folarin Balogun pourra quand même jouer face à la Belgique. En effet, l'attaquant des Etats-Unis a vu son carton rouge être suspendu par la FIFA. Une décision qui fait notamment suite à un coup de fil de Donald Trump à Gianni Infantino. Il n'en fallait pas plus pour déclencher une énorme polémique dans cette Coupe du monde 2026. Un scandale dénoncé par beaucoup qui vont même jusqu'à dire que c'est un complot.
« Le football ne doit jamais devenir un terrain de jeu pour le pouvoir politique »
Les réactions n'en finissent plus à propos de cette affaire Folarin Balogun. Sur X, ça a été à l'ancien patron de la FIFA de commenter cette décision. C'est ainsi que Sepp Blatter a notamment posté : « Les cartons rouges ne sont pas annulés par des coups de fil politiques. Ils sont annulés par des règles, des preuves et des organismes indépendants. Si un président des États-Unis intervient auprès du président de la FIFA, et qu’un joueur est soudainement blanchi avant un match à élimination directe de la Coupe du monde, la question est inévitable : mais où vas-tu FIFA ? Le football ne doit jamais devenir un terrain de jeu pour le pouvoir politique ».
« La Royal Belgian Football Association est stupéfaite de la décision de la FIFA »
La Fédération belge a également réagi à cette suspension du carton rouge de Folarin Balogun, qui pourra donc jouer face aux Diables Rouges. « La Royal Belgian Football Association est stupéfaite de la décision de la FIFA de déclarer le joueur américain suspendu Folarin Balogun éligible pour jouer dans le match USA-Belgique de lundi. La FIFA fonde sa décision sur l’article 27 du Code disciplinaire de la FIFA. Cette disposition stipule que la Commission de discipline de la FIFA peut décider de suspendre l’exécution d’une sanction disciplinaire précédemment imposée. Cependant, l’article 66.4 du même Code disciplinaire de la FIFA prévoit clairement qu’un carton rouge entraîne automatiquement une suspension pour le match suivant de l’équipe, comme cela a été le cas pour tous les cartons rouges précédents prononcés lors de cette Coupe du monde. [...] Afin de sauvegarder les droits légitimes de toutes les équipes participantes et de protéger les principes fondamentaux du fair-play dans notre sport, tant lors de cette Coupe du Monde FIFA que lors des éditions futures du tournoi, la RBFA examine toutes les options potentielles », a-t-il été écrit dans un communiqué.