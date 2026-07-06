Coupe du Monde 2026 - Donald Trump annule un carton rouge : L’ancien président de la FIFA crie au scandale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A deux heures du matin, en France, dans la nuit de lundi à mardi, les Etats-Unis affronteront la Belgique pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Une rencontre que Folarin Balogun pourra disputera suite à la suspension de son carton rouge par la FIFA. Une décision qui a déclenché une vive polémique, certains allant jusqu'à parler de complot. Et voilà que même le prédécesseur de Gianni Infantino, Sepp Blatter s'est offusqué de la situation.

Exclu face à la Bosnie, Folarin Balogun pourra quand même jouer face à la Belgique. En effet, l'attaquant des Etats-Unis a vu son carton rouge être suspendu par la FIFA. Une décision qui fait notamment suite à un coup de fil de Donald Trump à Gianni Infantino. Il n'en fallait pas plus pour déclencher une énorme polémique dans cette Coupe du monde 2026. Un scandale dénoncé par beaucoup qui vont même jusqu'à dire que c'est un complot.

« Le football ne doit jamais devenir un terrain de jeu pour le pouvoir politique » Les réactions n'en finissent plus à propos de cette affaire Folarin Balogun. Sur X, ça a été à l'ancien patron de la FIFA de commenter cette décision. C'est ainsi que Sepp Blatter a notamment posté : « Les cartons rouges ne sont pas annulés par des coups de fil politiques. Ils sont annulés par des règles, des preuves et des organismes indépendants. Si un président des États-Unis intervient auprès du président de la FIFA, et qu’un joueur est soudainement blanchi avant un match à élimination directe de la Coupe du monde, la question est inévitable : mais où vas-tu FIFA ? Le football ne doit jamais devenir un terrain de jeu pour le pouvoir politique ».