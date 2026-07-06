Coupe du monde 2026 - France/Maroc : Le surprenant argument qui a convaincu Ayyoub Bouaddi

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avant la Coupe du Monde, Ayyoub Bouaddi a dû prendre une décision importante. Le milieu de terrain de 18 ans a décidé de représenter le Maroc plutôt que l’équipe de France au niveau international. Pour Nasser Larguet, il s’agit là aussi bien d’un choix du cœur que d’un choix stratégique de la part du phénomène du LOSC.

L’équipe de France est passée à côté d’un grand talent en la personne d’Ayyoub Bouaddi. A 18 ans, le phénomène du LOSC a décidé de représenter le Maroc au niveau international. Ce choix a permis au milieu de terrain d’être titulaire avec les « Lions de l’Atlas » sur cette Coupe du Monde 2026. Dans un entretien accordé à RMC Sport, l’ancien directeur technique national du Maroc, Nasser Larguet, est revenu sur ce choix important de Bouaddi.

« Ça sera plus rapide et plus facile pour lui avec le Maroc que la France » « Je pense qu'il y a ce choix parfois de cœur parce qu'on est originaire du Maroc mais je pense que le choix d’Ayyoub (Bouaddi) est aussi un choix de raison. Pour ma carrière, pour vivre une Coupe du monde, je pense que ça sera plus rapide et plus facile pour lui avec le Maroc que la France. Ce sont des arguments qui ont peut-être touché Ayyoub pour choisir le Maroc », a ainsi confié Nasser Larguet avant de poursuivre.