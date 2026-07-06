Coupe du monde 2026 - France/Maroc : Le surprenant argument qui a convaincu Ayyoub Bouaddi

Avant la Coupe du Monde, Ayyoub Bouaddi a dû prendre une décision importante. Le milieu de terrain de 18 ans a décidé de représenter le Maroc plutôt que l’équipe de France au niveau international. Pour Nasser Larguet, il s’agit là aussi bien d’un choix du cœur que d’un choix stratégique de la part du phénomène du LOSC.
L’équipe de France est passée à côté d’un grand talent en la personne d’Ayyoub Bouaddi. A 18 ans, le phénomène du LOSC a décidé de représenter le Maroc au niveau international. Ce choix a permis au milieu de terrain d’être titulaire avec les « Lions de l’Atlas » sur cette Coupe du Monde 2026. Dans un entretien accordé à RMC Sport, l’ancien directeur technique national du Maroc, Nasser Larguet, est revenu sur ce choix important de Bouaddi.
« Ça sera plus rapide et plus facile pour lui avec le Maroc que la France »
« Je pense qu'il y a ce choix parfois de cœur parce qu'on est originaire du Maroc mais je pense que le choix d’Ayyoub (Bouaddi) est aussi un choix de raison. Pour ma carrière, pour vivre une Coupe du monde, je pense que ça sera plus rapide et plus facile pour lui avec le Maroc que la France. Ce sont des arguments qui ont peut-être touché Ayyoub pour choisir le Maroc », a ainsi confié Nasser Larguet avant de poursuivre.
« Avec le Maroc, il arrive en première position »
« Aujourd'hui, ça peut être un joueur titulaire avec les U23, voire les U20, et l'équipe A, la richesse du football français fait qu'il n'arrive pas dans les premiers choix parce que quand on a Koné, Kanté et tous ces joueurs à fort potentiel, peut-être qu'il arrive en troisième ou quatrième position. Alors qu'avec le Maroc, il arrive en première position. Quand j'étais là-bas, on les a convaincus très jeunes de jouer pour l'équipe nationale. C'est vrai que quand on touche à un jeune joueur, sans lui promettre, mais en lui disant que la porte est ouverte pour l'équipe nationale, surtout pour un joueur aussi jeune qui a performé avec le LOSC, c'était de facto pour nous, le Maroc, une place avec l'équipe nationale A et non pas avec l'équipe nationale des jeunes », conclut Larguet.