Coupe du monde 2026 : Les explications après le penaltygate lors de l'élimination du Brésil

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, c'est la Norvège qui a pris le dessus sur le Brésil (2-1) lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Une élimination de la Seleçao qui fait énormément réagir, d'autant que les joueurs de Carlo Ancelotti auraient pu mener au score si Bruno Guimaraes n'avait pas manqué son penalty en début de match. Mais pourquoi ce n'est d'ailleurs pas Vinicius Jr qui l'a tiré ? Face à ce penaltygate, des explications ont été apportées.

Mis en difficulté par le Japon au tour précédent, le Brésil a donc été éliminé de la Coupe du monde par la Norvège. Le parcours s'arrête en huitième de finale pour les joueurs de Carlo Ancelotti. La Seleçao a ainsi été battue (2-1), mais voilà que le scénario aurait pu être différent. En effet, en début de match, le Brésil a eu l'occasion d'ouvrir le score sur penalty, mais Bruno Guimaraes a vu sa tentative être arrêtée par Orjan Nyland. Un échec qui a d'ailleurs fait se demander à certains pourquoi ce n'est pas plutôt Vinicius Jr qui était le tireur du Brésil.

« Le coach décide à l'avance qui va tirer » Alors que ce penaltygate fait parler notamment au Brésil, Vinicius Jr a expliqué pourquoi il n'a pas tiré ce penalty à la place de Bruno Guimaraes. Le joueur du Real Madrid a alors répondu, rapporté par L'Equipe : « Le coach décide à l'avance qui va tirer. Il a choisi Bruno. Je n'ai jamais été vaniteux, je n'ai jamais voulu être le meilleur buteur de la compétition et c'est pour cela que c'est Bruno qui a tiré. Il tire mieux les penalties que moi, et c'est pour ça que le coach l'a choisi ».