Coupe du monde 2026 : Le PSG offre 35M€ pour un joueur de l'équipe de France, la réponse est tombée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, Maghnes Akliouche, actuellement présent aux États-Unis avec l’équipe de France, se rapproche du PSG. Le joueur de 24 ans pourrait être transféré vers le club parisien en pleine Coupe du Monde. Mais pour l’instant, les dirigeants parisiens n’offrent que 35M€ pour le joueur de l’AS Monaco, ce qui ne convient pas.

Le PSG lance ses grandes manœuvres sur le mercato. Le club de la capitale vient de vendre Gonçalo Ramos à l’AC Milan, et s’apprête également à se séparer de Kang-In Lee qui devrait quant à lui rejoindre l’Atlético de Madrid contre 40M€ (bonus compris). Forcément, avec ces départs, cela libère de l’espace au sein de l’effectif parisien, qui pourrait prochainement être renforcé par l’arrivée de Maghnes Akliouche. Comme le rappelle l’Equipe ce lundi, un accord sur un contrat de cinq ans existe entre le joueur de 24 ans et le PSG.

Le PSG n’a proposé que 35M€ pour Akliouche Le PSG doit désormais trouver un terrain d’entente avec l’AS Monaco concernant l’indemnité de son transfert. Si le Parisien a révélé que le club monégasque et le club de la capitale se sont entendus autour d’un montant total de 50M€, ce n’est pas ce qu’affirme l’Equipe. De son côté, le quotidien sportif révèle que pour le moment, le PSG n’a soumis qu’une première offre à hauteur de 35M€ pour l’international Français, ce qui ne convient pas du tout aux dirigeants monégasques.